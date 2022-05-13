疫情洪峰本來是5月16日 柯文哲：可能會往後一點
今全台本土6萬4972例，41例死亡，台北市新增本土1萬1613例，比前一天增加852例。台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會指出，現在大家都比較小心一點，市民活動量有下降，但洪峰會往後移一點，本來是5月16日，但看圖形會往後，但會在下周，中南部和首都生活圈慢兩周。
柯文哲說，北北基桃宜首都生活圈確診數目還是比較多，台中、台南、高雄在後面，但會差兩周，不同地方洪峰不一樣，時間差兩周，這有好處，若合在一起對醫療壓力更大，分開量能移轉可以互相幫忙。
柯文哲說，下周會進入洪峰，PCR量能有限，可能黑數不少，估計大家都比較小心一點，活動量有下降，洪峰會往後移一點，本來是5月16日，但看圖形會往後，但仍會在下周，中南部和首都生活圈慢兩周。
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