藍遺憾萊豬釋憲結果 批蔡政府反對地方護食安是大錯

行政院指地方政府「萊克多巴胺零檢出」自治條例無效，憲法法庭今判決合憲。國民黨表示，針對開放萊豬進口所引發地方自治權限釋憲聲請的憲法法庭判決結果表達遺憾，憂心未來恐對我國地方自治的自主精神造成傷害。

國民黨表示，蔡政府執意開放含萊劑豬肉品進口，危及國人健康安全，各縣市政府依據各地情況制定更嚴格標準，為人民食安把關，卻因釋憲判決結果，恐讓人民健康安全徒增風險，絕非憲法保障國民基本人權的初衷；而蔡政府反對地方政府保障人民食安的立場，也會在人民心中留下紀錄。

國民黨表示，食品安全是地方政府得立法執行的自治事項，依據憲法保障地方自治的精神，各縣市議會有權制定萊劑不得檢出的相關規定。即使「食品安全衛生管理法」訂定含萊劑豬肉品進口的殘留容許量標準，但地方政府可「因地制宜」，訂定符合各縣市民情的更嚴格標準，並無牴觸中央法規之虞，憲法保障地方自治的原則，不應該受到破壞。

國民黨強調，蔡政府將地方政府制定萊劑零檢出的規定扣上「構成貿易障礙」的帽子，再扯國際貿易是由中央主責政策。但國際貿易不應該凌駕於國民食品健康安全之上，國際貿易不該犧牲人民的健康換取，且中央政府部會包括國防部、教育部、體委會等，皆曾限制其所主轄的國軍、學生與國手等食用含萊劑的豬肉食品，難道這些中央部會同樣地對台灣「構成貿易障礙」？

國民黨並指出，目前國內養殖業仍禁用萊劑，但進口豬肉品卻可含有萊劑，已產生政策上的矛盾以及市場交易的不公平性，所以「貿易障礙」絕對不應該作為阻礙地方政府限制萊劑不得檢出的理由或藉口。各地方政府有責任為人民的食品安全把關，中央政府過度干預地方自治，不僅傷害我國憲政體制正常運作，反對地方政府保障食安更是犧牲人民健康的嚴重錯誤。