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地方政府擋萊豬無效合憲 藍黨團：大法官配合蔡英文
行政院指地方政府「萊克多巴胺零檢出」自治條例無效，憲法法庭今判決合憲。國民黨團表示，對於這個結果不意外，憲法法庭的大法官是蔡英文總統提名的，當然配合現在蔡政府的作為，這些大法官心中沒有人民只有政治的話，也沒辦法贏得人民的尊重。
國民黨團總召曾銘宗表示，結果不意外，國民黨團本來就不抱期待，但這樣的作為國民黨還是給予嚴厲的譴責。蔡總統提名的大法官配合她的作為，早就失去該有的大法官的風格，包含公正性，而憲法法庭的公信力本來也不為民眾所接受，司法獨立性民眾也不會相信。
曾銘宗認為，地方政府為了全民的健康，在他所屬的縣市用更嚴格的標準來保護市民，這有什麼違憲問題？假設中央是因為國際政治的考慮導致過於寬鬆，那地方政府基於保護市民利益嚴格把關，為什麼不行？
曾銘宗說，看看其他國家案例，東京給學生吃的營養午餐訂的比其他國家還嚴格，這些大法官心中沒有人民只有政治的話，也沒辦法贏得人民的尊重。
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