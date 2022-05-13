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脫口稱陳時中早確定參選？ 羅致政：只是一個玩笑話

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委羅致政。圖／報系資料照
民進黨立委羅致政。圖／報系資料照

資深媒體人陳敏鳳在政論節目中爆料，衛福部長陳時中早確定參選，並指是民進黨立委羅致政所說。對此，羅致政今於立法院受訪時表示，因昨天參加電視節目錄影，一名資深媒體人被問及「陳時中是否確定參選？」，自己剛好坐在旁邊，對方便開玩笑說是他說的，「這只是一個玩笑話」。

羅致政表示，對於陳時中參選完全不清楚，也沒有說過陳時中參選，「這只是一個玩笑話，沒想到大家都當真，把它當作一回事」；他強調，現階段不談選舉，這段時間是疫情高峰，重點應放在控制疫情，「做為指揮官，大家不要干擾他(陳時中)，給他太多政治壓力，讓他專心處理疫情，才是全民之福」。

羅致政也說，黨內目前還沒有討論此事，現階段還是關心疫情控制。

衛福部長陳時中。圖／報系資料照
衛福部長陳時中。圖／報系資料照

陳時中 疫情 羅致政

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