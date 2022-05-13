快訊

內政部審查小組建議不予同意升格 彰化轉直轄市恐夢碎

竹科社區空橋變「斷橋」 林智堅突改成地下道居民氣炸

獨／最新清冠一號治療指引出爐 一療程10天縮短為5天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日歐峰會提及台灣 外交部：台海和平是民主國家共識

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部直播
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部直播

日本首相岸田文雄昨天與歐盟理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席馮德萊恩在東京舉行「第28屆日歐盟峰會」，會後發表聯合聲明提及，台灣海峽和平穩定的重要性及鼓勵和平解決兩岸問題。外交部發言人歐江安表示，對日歐盟聯合聲明重視台海安全表示高度歡迎與由衷感謝，此也再次彰顯維繫台海和平穩定已是國際民主國家的高度共識。

日歐峰會提及台海議題並非頭一遭，去年5月的日歐定期領袖峰會談到此事。歐江安表示，日歐雙方在峰會上都針對東亞局勢進行意見交換，對於東海及南海有國家試圖以武力片面改變現狀、以急速且不透明的形式加強軍力以及在區域的軍事行動活絡化，同感強烈的憂慮。

歐江安表示，在威權體制向外侵略擴張，挑戰以規則為基礎的全球民主秩序，造成國際局勢動盪不安之際，台灣將繼續與日本、歐盟國家等理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。

歐盟 台海 歐江安

延伸閱讀

影／採購1500萬元快篩試劑 外交部：已贈友邦宏都拉斯

美國務院更新網頁 外交部：拜登政府對台承諾堅若磐石

外交部感謝日相彰顯台海和平重要性 續與日攜手合作

南韓新總統就職典禮 我將派員致賀

相關新聞

日歐峰會提及台灣 外交部：台海和平是民主國家共識

日本首相岸田文雄昨天與歐盟理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席馮德萊恩在東京舉行「第28屆日歐盟峰會」，會後發表聯合聲明提及...

新檢察長人事為何缺「女性」？法務部長蔡清祥說分明

法務部檢審會今天公布全國檢察長新人事，入圍12人唯一女性、台灣高檢檢檢察官許鈺茹「落選」。法務部長蔡清祥說，人事布局是整...

遭趙少康嗆「沒對香港表態」 朱立倫說3年來他表達多次了

針對香港逮捕事件，中廣董事長趙少康說國民黨第一時間沒有表達任何態度，甚至要國民黨捫心自問，為什麼會被抹紅？朱立倫強調，他...

台灣再度無緣WHA 專家：重返關鍵在兩岸關係及美中角力

今年第75屆世界衛生大會（WHA）5月22日於瑞士日內瓦登場，衛福部長陳時中因疫情無法出席，改派次長李麗芬代表組團，陳時中撰文「台灣科技防疫及全民健康覆蓋經驗迎戰疫情」投書土耳其媒體安納杜魯新聞社，今天刊出。他表示，台灣是全球攜手合作共同促進疫後復甦不可或缺的好夥伴，呼籲世衛組織（WHO）及相關各方堅定支持將台灣納入WHO。

520將到 朱立倫指蔡政府施政就是亂、缺兩個字

國民黨主席朱立倫上午在國政基金會副董事長張善政、國民黨黨團總召集人曾銘宗、國民黨秘書長黃健庭、國政基金會執行長柯志恩陪同...

蔡喊話鞏固陳時中體系 綠營就怕疫情、選情雙崩盤

本土疫情嚴峻，醫療量能與防疫物資不足，引發龐大民怨，疫情指揮官陳時中成為野黨箭靶，甚至巡視醫院時屢遭民眾嗆聲、要求下台。陳時中是民進黨角逐首都市長最熱門人選，面臨疫情與選情雙重危機，綠營內部即時送暖，身兼民進黨主席的蔡英文總統周三（5月10日）在中常會上，兩度向黨內喊話，「務必給防疫團隊最大的支持與鼓勵」，鞏固陳時中領導防疫的用意鮮明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。