新檢察長人事為何缺「女性」？法務部長蔡清祥說分明

法務部檢審會今天公布全國檢察長新人事，入圍12人唯一女性、台灣高檢檢檢察官許鈺茹「落選」。法務部長蔡清祥說，人事布局是整體考量，他曾經一次派過4名女檢察長，今年還讓現任女檢察長更上層樓。

蔡清祥說，像台南高分檢檢察長費玲玲派高雄高分檢檢察長、彰化地檢署檢察長俞秀端調桃園地檢署檢察長，即是例證；蔡說，尤其俞秀端擅長溝通、工作投入並且以身作責，讓她去六都擔任檢察長，儘管桃園被諭「艱困地區」，相信以俞的特質可以勝任。

蔡清祥說，會派一審檢察官陳盈錦到屏東，「因他有充分歷練、期別也夠」，檢察長人事案配合目前的一、二審輪調制度，如果讓在一審付出貢獻、把經驗帶到一審者也有機會，將有更多人願意下一審傳承辦案。

關於「初派」捨棄司法官學院38期的台北地檢署派廉政署視察室主任林漢強，蔡清祥說，林漢強剛調現職不久，「是非常重要的位置」。

蔡清祥說，檢察長未必要「初派」，他曾2次同年派過同期別的檢察長，又如前檢察總長江惠民初派檢察長在苗栗、現任檢察總長邢泰釗派初派在雲林，江、邢2人後來都當上總長，即可說明初派不是絕對值。

蔡說，擔任檢察長要有相當的經驗，「不是時間一到就要搶著出去」，所謂檢察長人事年輕化，不是單純指期別，「更有可能是心態年輕」；檢察官累積經驗，有過相當行的政歷練，會不會辦案是基本條件，更要有能與同仁共同討論的一種特質。

蔡清祥表示，他無私、公正挑選適才的人，遵照檢審會的名單圈選，專業、操守、領導力與協調力都是考量的因素，人的選擇除了有沒有檢察核心工作的本質外，布局也得兼顧地域平衡。