遭趙少康嗆「沒對香港表態」 朱立倫說3年來他表達多次了

針對香港逮捕事件，中廣董事長趙少康說國民黨第一時間沒有表達任何態度，甚至要國民黨捫心自問，為什麼會被抹紅？朱立倫強調，他從他從2019年至今表達過很多次，永遠都是堅持民主自由，永遠都是支持香港人民維護他的政權和自由民主，歡迎趙少康加入國民黨的陣營。

朱立倫表示，他從2019年持續到現在表達過多少次了，態度都一樣，永遠都是堅持民主自由，永遠都是支持香港人民維護他的政權和自由民主，這是他一而再、再而三的，「也歡迎趙董事長、也歡迎每一位好朋友一起加入我們的陣營」。

中國大陸國台辦稱願意協助買快篩，陸委會反批中共搞分化，國民黨主席朱立倫日前回應「爲什麼要讓人家見縫插針的機會呢？」今天朱立倫被問到之前有用見縫插針來形容民進黨，所以是否認為共產黨和民進黨是一樣的？朱立倫表示，應該說，他的回答是，如果政府做得好，我們政府如果做得好，就不用擔心任缺的東西，就不要再用陸委會去抬槓，說什麼分化、見縫插針。

朱立倫強調，如果事情做得好，民眾不缺疫苗、不缺快篩、不缺藥物，請問還要用陸委會去跟人家抬槓嗎？這才是重點，斷章取義。

此外，外傳這次訪美是否不會再談親美和中，國民黨有新的路線了嗎？朱立倫表示，國民黨堅持兩岸和平，這算不算和中？堅持民主自由，算不算親美？不知道這聲音從哪裡來的，他從頭到尾都是捍衛中華民國、堅持民主自由、維護台海和平，希望兩岸能夠努力交流和平。

對於前主席洪秀柱到中國參加青年論壇，發表一些促統言論，引發國內爭議，朱立倫表示，國民黨的立場，兩岸交流是好是，兩岸要交流不要交惡，兩岸要對話不要對抗，只要秉持國民黨的黨章、黨綱規定，就可以進行兩岸交流。