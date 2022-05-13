快訊

領養代替購買是情緒勒索？網紅花錢買狗哪裡有問題？

遭趙少康嗆「沒對香港表態」 朱立倫說3年來他表達多次了

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

針對香港逮捕事件，中廣董事長趙少康說國民黨第一時間沒有表達任何態度，甚至要國民黨捫心自問，為什麼會被抹紅？朱立倫強調，他從他從2019年至今表達過很多次，永遠都是堅持民主自由，永遠都是支持香港人民維護他的政權和自由民主，歡迎趙少康加入國民黨的陣營。

朱立倫表示，他從2019年持續到現在表達過多少次了，態度都一樣，永遠都是堅持民主自由，永遠都是支持香港人民維護他的政權和自由民主，這是他一而再、再而三的，「也歡迎趙董事長、也歡迎每一位好朋友一起加入我們的陣營」。

中國大陸國台辦稱願意協助買快篩，陸委會反批中共搞分化，國民黨主席朱立倫日前回應「爲什麼要讓人家見縫插針的機會呢？」今天朱立倫被問到之前有用見縫插針來形容民進黨，所以是否認為共產黨和民進黨是一樣的？朱立倫表示，應該說，他的回答是，如果政府做得好，我們政府如果做得好，就不用擔心任缺的東西，就不要再用陸委會去抬槓，說什麼分化、見縫插針。

朱立倫強調，如果事情做得好，民眾不缺疫苗、不缺快篩、不缺藥物，請問還要用陸委會去跟人家抬槓嗎？這才是重點，斷章取義。

此外，外傳這次訪美是否不會再談親美和中，國民黨有新的路線了嗎？朱立倫表示，國民黨堅持兩岸和平，這算不算和中？堅持民主自由，算不算親美？不知道這聲音從哪裡來的，他從頭到尾都是捍衛中華民國、堅持民主自由、維護台海和平，希望兩岸能夠努力交流和平。

對於前主席洪秀柱到中國參加青年論壇，發表一些促統言論，引發國內爭議，朱立倫表示，國民黨的立場，兩岸交流是好是，兩岸要交流不要交惡，兩岸要對話不要對抗，只要秉持國民黨的黨章、黨綱規定，就可以進行兩岸交流。

朱立倫 國民黨 香港

延伸閱讀

蔡英文說台灣防疫好？朱立倫：缺乏同情心的政府最嚴重

羅智強說桃園推他一定贏 朱立倫談布局：大家拭目以待

520將到 朱立倫指蔡政府施政就是亂、缺兩個字

香港民主遭壓迫 趙少康：所有民主陣營都應譴責

相關新聞

新聞眼／官場現形記 衛福部遇特權就轉彎？

行政院南部聯合服務中心前執行長陳政聞去年被爆違反防疫規定，最後請辭下台，還賠上政治生命。不過，衛福部今年三月竟以「無從證...

遭趙少康嗆「沒對香港表態」 朱立倫說3年來他表達多次了

針對香港逮捕事件，中廣董事長趙少康說國民黨第一時間沒有表達任何態度，甚至要國民黨捫心自問，為什麼會被抹紅？朱立倫強調，他...

台灣再度無緣WHA 專家：重返關鍵在兩岸關係及美中角力

今年第75屆世界衛生大會（WHA）5月22日於瑞士日內瓦登場，衛福部長陳時中因疫情無法出席，改派次長李麗芬代表組團，陳時中撰文「台灣科技防疫及全民健康覆蓋經驗迎戰疫情」投書土耳其媒體安納杜魯新聞社，今天刊出。他表示，台灣是全球攜手合作共同促進疫後復甦不可或缺的好夥伴，呼籲世衛組織（WHO）及相關各方堅定支持將台灣納入WHO。

520將到 朱立倫指蔡政府施政就是亂、缺兩個字

國民黨主席朱立倫上午在國政基金會副董事長張善政、國民黨黨團總召集人曾銘宗、國民黨秘書長黃健庭、國政基金會執行長柯志恩陪同...

蔡喊話鞏固陳時中體系 綠營就怕疫情、選情雙崩盤

本土疫情嚴峻，醫療量能與防疫物資不足，引發龐大民怨，疫情指揮官陳時中成為野黨箭靶，甚至巡視醫院時屢遭民眾嗆聲、要求下台。陳時中是民進黨角逐首都市長最熱門人選，面臨疫情與選情雙重危機，綠營內部即時送暖，身兼民進黨主席的蔡英文總統周三（5月10日）在中常會上，兩度向黨內喊話，「務必給防疫團隊最大的支持與鼓勵」，鞏固陳時中領導防疫的用意鮮明。

蔡英文網路好感度告急？「買無實名制快篩」負面聲量增加近15%

隨著本土確診數越來越高，總統蔡英文近一個月的網路好感度也逐漸走下坡。民眾似乎把不滿發洩到中央提出的防疫政策上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。