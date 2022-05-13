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快篩實名制延燒？陳時中網路負面聲量一個月內增近4成

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image soucre:YouTube/衛生福利部疾病管制署

文/蔡岳霖

中央流行疫情指揮中心指揮官，赴台北榮總視察分流情形，遭民眾大喊「下台」，疫情持續升溫，總統蔡英文11日在中常會上以及臉書喊話，「請黨公職朋友，務必給予我們的防疫團隊最大的支持和鼓勵，為他們打氣，全力協助他們」，文字之中也嗅得到，蔡英文感受到陳時中的壓力不小，尤其最近這一個月來，陳時中身陷「快篩試劑」議題，連帶負面聲量激增，好感度也開始往下降。

高登承接16.5億快篩試劑爭議連燒！陳時中連兩天網路聲量「火燙」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/04/13～2022/05/10）近一個月的數據來看，5月5日陳時中網路聲量飆到8萬6千658筆，先有國民黨爆料高登環球生醫公司資本額200萬，卻承接了衛福部採購16.5億快篩試劑標案，引起各界疑慮，接著高登宣布棄標之後，陳時中批評國民黨是「政治干預商業」，並稱這傷害「殷實商人」，隔了一天雖然聲量微幅下滑，但依舊有7萬7千521筆，顯示民眾、網友對於該事件的關注度相當高。接連好幾天，高登事件持續延燒，陳時中遭到國民黨告瀆職回嗆「意見那麼多，有這麼多想法，來投標看看」，也都帶動不小的網友熱議度。

快篩試劑除了標案引發疑慮之外，實名制上路後，民眾排隊和價格也都引發討論，其中5月4日陳時中聲量明顯開始拉抬一波，也是近一個月內網路聲量第三高，共有7萬1千748筆。主要是因為國民黨立委質問快篩試劑政府採購僅67元，為何要賣超過100元？陳時中回應「若免費提供或太便宜就會擔心囤積」，此話一出立刻輿論炸鍋，有網友開酸表示「都買不到要去哪裡囤」、「囤快篩是可以吃嗎」、「還是捅鼻孔上癮」。

陳時中近一個月網路聲量趨勢高登快篩試劑快篩國民黨徐小可8萬7萬八萬七萬殷實商人英時商人

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

都是「快篩實名制」惹的禍？ 陳時中近兩週負聲量增近4成 好感度墜

同樣透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/04/13～2022/05/10）陳時中近一個月來的網路正面、負面聲量變化，前半個月（4/13～4/26）負面聲量4萬1千567筆，超過正面討論聲量，兩者相差5千筆；然而快篩試劑實名制4月28日上路後的半個月，負聲量在近兩週討論聲量成長將近4成，來到5萬7千788筆。

若從正面、負面聲量差距來看，後半個月的正面負面聲量差距，來到1萬2千557筆，比前半個月爆增2.5倍。另外，陳時中的網路好感度也是往下墜，下降10.23%。以政治人物來說，陳時中目前沒有個人社群粉專，網友有意見表達，無法直接到他的臉書平台留言，只能到其他網路平台留言紓發心聲，而快篩試劑燒出來的怒火，也讓陳時中網路負聲量迅速累積。

陳時中近一個月網路正面負面聲量變化2萬4萬衛福部長中央流行疫情指揮中心指揮官台北市長桃園市長新北市長柯文哲蔣萬安黃珊珊

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月13日至2022年05月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。


快篩試劑 陳時中

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