快篩實名制延燒？陳時中網路負面聲量一個月內增近4成

image soucre:YouTube/衛生福利部疾病管制署

文/蔡岳霖

中央流行疫情指揮中心指揮官，赴台北榮總視察分流情形，遭民眾大喊「下台」，疫情持續升溫，總統蔡英文11日在中常會上以及臉書喊話，「請黨公職朋友，務必給予我們的防疫團隊最大的支持和鼓勵，為他們打氣，全力協助他們」，文字之中也嗅得到，蔡英文感受到陳時中的壓力不小，尤其最近這一個月來，陳時中身陷「快篩試劑」議題，連帶負面聲量激增，好感度也開始往下降。

高登承接16.5億快篩試劑爭議連燒！陳時中連兩天網路聲量「火燙」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/04/13～2022/05/10）近一個月的數據來看，5月5日陳時中網路聲量飆到8萬6千658筆，先有國民黨爆料高登環球生醫公司資本額200萬，卻承接了衛福部採購16.5億快篩試劑標案，引起各界疑慮，接著高登宣布棄標之後，陳時中批評國民黨是「政治干預商業」，並稱這傷害「殷實商人」，隔了一天雖然聲量微幅下滑，但依舊有7萬7千521筆，顯示民眾、網友對於該事件的關注度相當高。接連好幾天，高登事件持續延燒，陳時中遭到國民黨告瀆職回嗆「意見那麼多，有這麼多想法，來投標看看」，也都帶動不小的網友熱議度。



快篩試劑除了標案引發疑慮之外，實名制上路後，民眾排隊和價格也都引發討論，其中5月4日陳時中聲量明顯開始拉抬一波，也是近一個月內網路聲量第三高，共有7萬1千748筆。主要是因為國民黨立委質問快篩試劑政府採購僅67元，為何要賣超過100元？陳時中回應「若免費提供或太便宜就會擔心囤積」，此話一出立刻輿論炸鍋，有網友開酸表示「都買不到要去哪裡囤」、「囤快篩是可以吃嗎」、「還是捅鼻孔上癮」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

都是「快篩實名制」惹的禍？ 陳時中近兩週負聲量增近4成 好感度墜

同樣透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/04/13～2022/05/10）陳時中近一個月來的網路正面、負面聲量變化，前半個月（4/13～4/26）負面聲量4萬1千567筆，超過正面討論聲量，兩者相差5千筆；然而快篩試劑實名制4月28日上路後的半個月，負聲量在近兩週討論聲量成長將近4成，來到5萬7千788筆。

若從正面、負面聲量差距來看，後半個月的正面負面聲量差距，來到1萬2千557筆，比前半個月爆增2.5倍。另外，陳時中的網路好感度也是往下墜，下降10.23%。以政治人物來說，陳時中目前沒有個人社群粉專，網友有意見表達，無法直接到他的臉書平台留言，只能到其他網路平台留言紓發心聲，而快篩試劑燒出來的怒火，也讓陳時中網路負聲量迅速累積。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月13日至2022年05月10日。



