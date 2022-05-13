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林靜儀轟國民黨政治凌駕醫藥專業 孫大千反譏：信用破產

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自孫大千臉書。
圖/取自孫大千臉書。

國民黨昨召開記者會，質疑政府採購70萬份新冠肺炎藥物，但僅配發1558人，配發率約0.55%，國民黨副秘書長王育敏轟質疑指揮中心用藥為何小心謹慎到變成吝嗇？反遭民進黨發言人林靜儀反擊，政治凌駕醫藥專業，誤導民眾去質疑醫生用藥的專業。

對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，舒服享受特權的人，又怎麼會了解到普羅大眾染疫後的焦慮和痛苦呢？利用自己醫生的身分，用一些似是而非的鬼理由來欺騙人民，真的對得起身為一位醫師應該有的道德良心嗎？

孫大千指山，台灣人民沒有要求特別的待遇，只希望能夠比照歐美國家的做法，在症狀發生五天內，能夠取得抗病毒藥物避免轉成中、重症。連這樣卑微的請求都要被民進黨的發言人來奚落和踐踏嗎？

孫大千說，林靜儀去年鬼扯台灣疫苗已經足夠，不用再採購了。那麼為什麼衛福部今年還是慢半拍的在搶購疫苗呢？林靜儀怎麼沒有出來向台灣人民道歉呢？一個信用破產的人，還有資格當民進黨的發言人嗎？

孫大千指出，請問一下，如果因為投藥太慢，導致原本輕症的病患轉為中、重症，甚至危及生命，民進黨和林靜儀要負責任嗎？

民進黨 孫大千 林靜儀

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