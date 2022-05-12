大城鄉長、秘書向廠商索賄數百萬 監院全票通過彈劾

大城鄉長蔡鴻喜去年10月被依貪汙等罪判刑4年半。圖／蔡鴻喜臉書照片

監察院今天表示，彰化縣大城鄉長蔡鴻喜、秘書王宏銘，以民眾抗爭需要疏通，向鋪設陸域電纜管路的綠電工程廠商索賄，作為核發路證的對價，違失事證明確，監察院全票通過監委蔡崇義、王美玉及王幼玲提案，通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

彰化地院於去年10月15日判決，蔡鴻喜被依貪汙等罪判刑4年半、褫奪公權6年，王宏銘被依藉端勒索財物等3罪，分別判刑6年半、5年10個月、5年4個月，褫奪公權各5年。

監院彈劾案文指出，被彈劾人王宏銘自恃其時任大城鄉公所秘書權勢，得知「161KV線管路鋪設工程」承包廠商，於工程款中編列「地方佣金」有450萬元可作為處理地方事務之運用，與地方人士共同向廠商索取350萬元，轉交朋分予第三人等，並從其中收受75萬元。

彈劾文也指出，王宏銘主動邀約承攬離岸風電陸域電纜管排工程之廠商傳達當地民眾對施作工程有意見，可能會抗爭，需要找人疏通，廠商因此交付750萬元現金，王宏銘留用400萬元，合計自索取得款中收取475萬元，違失情節重大。

監院指出，蔡鴻喜則在民眾抗爭時向廠商表示，路證部分雖合法，但民眾抗爭，身為父母官不可能核准，迫使廠商經由白手套表達願意支付佣金，交付350萬元，蔡鴻喜並從得款中收取303萬元現金，違反「公務員服務法」等規定，違失情節重大。