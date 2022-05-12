快訊

美股開低 台指期夜盤再度測試15,600支撐

中職／二游出包！悍將先得分沒用 寫開季25場最慘戰績

【重磅快評】護師節不快樂 蔡英文有點敷衍

聯合報 / 主筆室
今天為國際護師節，弘光科技大學護理學院舉辦加冠典禮，為將進入臨床護理實習的學生加冠。圖／弘光科大提供
今天為國際護師節，弘光科技大學護理學院舉辦加冠典禮，為將進入臨床護理實習的學生加冠。圖／弘光科大提供

今天是國際護師節，但大疫當前，護理師備極辛勞；在這個屬於自己的「南丁格爾日」，大部分的護理師實在快樂不起來。蔡英文總統在臉書貼文向護理師致謝，但應卯式的口惠、空洞的文青風，恐怕有點敷衍。

蔡英文描述了護理工作的辛苦與風險，謝謝護理師專業、熱忱的付出，撐起了台灣綿密的防疫網絡。但因為蔡政府，特別是疫情指揮官陳時中的無能和無心，這面綿密的防疫網絡已經被扯出無法縫補的大破洞。而沒有準備就放生民眾，更加重醫護負擔。如今護理的辛苦與風險，可說拜將帥無能之賜啊！

例如，蔡英文呼籲，輕症或無症狀民眾不要去急診，輕重症分流，把醫療資源留給最需要的人，減輕醫護人員的負擔，這是我們每一個人能夠為護理師做到最大的貢獻。蔡英文說得好像民眾都不懂體恤醫護負擔，恣意浪費醫療資源，更說得好像民眾都是沒事愛逛急診想染疫。

但該怪的是篩檢站不便不足，而不是蜂擁擠占急診資源的民眾；該怪的是醫療量能吹噓膨風，而不是快篩陽或確診後驚慌求醫的民眾；甚至，該怪的是金管會怠惰失職坐視「防疫保單之亂」塞爆急診，而不是為求確診證明湧入醫院做PCR的民眾。

就像曾經在藥局前排隊買口罩、現在也還在排隊買快篩的民眾一樣，每一個被迫在醫院前苦苦排隊的民眾，都是在打臉蔡政府常掛嘴上的「超前部署」，並且都戳破蔡英文最得意的「新台灣模式」。不過，民眾的痛苦、焦慮和怨憤，蔡政府可以充耳不聞，蔡英文也不以為意，卻苦了醫療量能崩潰下的第一線醫護，必須完全承擔。

蔡英文不忘向護理師邀功，細數推動「護病比」入法、建置護理職場爭議通報平台和調漲公立醫院護理夜班費等政績。不過，台大醫院「失守」，最嚴重時2名急診護理師照顧100個病人，工會向政府和社會緊急呼救，蔡英文此時大談「護病比」入法，簡直活在平行時空。至於護理夜班費，其實到現在還有人想拜託蔡總統幫忙處理防疫津貼，那可能是對第一線醫護更大的鼓勵。

蔡英文昨天在臉書發文說，台灣防疫團隊成績相當好，新北市長侯友宜卻說，絕對不是總統說的那一回事。蔡英文今天又寫護師節作文，寫了醫護的辛勞，寫了自己的政績，還叫民眾不要加重醫護的負擔。但蔡英文真的不知道嗎？蔡政府和陳時中才是醫護的最大負擔！

蔡英文 護理師

延伸閱讀

陳時中慰勉桃園防疫團隊 地方盼中央優化電腦操作介面

侯友宜喊所有快篩陽視同確診 陳時中：近期開會討論

影／視察部桃防疫特診 陳時中：相信部桃能供最好服務

陳時中好感度暴跌 蘇貞昌：外界不必操弄、抹黑

相關新聞

【重磅快評】護師節不快樂 蔡英文有點敷衍

今天是國際護師節，但大疫當前，護理師備極辛勞；在這個屬於自己的「南丁格爾日」，大部分的護理師實在快樂不起來。蔡英文總統在...

總統府秘書長下周一率李鴻鈞拜會立院 尋求各黨團支持

蔡英文總統提名親民黨秘書長、前立委李鴻鈞擔任監察院副院長，總統府已送交咨文至立法院，咨請立院行使同意權。民進黨立法院黨團...

軍方只重提升待遇、形象工程 志願役流失沒對症下藥

聯合報數位版昨天（11日）披露，國防部提交立委的報告指出，今年前3個月，志願役士兵「不適服」離營人數共793人，扣除表現不良遭汰除者，自請提前退伍708人。提前打退堂鼓的理由，以生涯規畫43.1%最多、適應不良42.9%居次，再來是家庭因素10.6%、身體病傷2.3%、部隊任務繁重0.3%、薪水待遇過低為0.4%、生活設施不佳則為0%。 從扁政府到馬政府、蔡政府，我國兵制一路由徵兵轉型募兵。經歷長期編現比不及格（低於90%），終於在嚴德發擔任國防部長任內後期宣稱達標。如今雖因為外在政治壓力，可能恢復徵集1年期義務役，但國防部也已明言，第一線常備打擊部隊，仍將由志願人員構成。換言之即使恢復徵兵，召募問題仍然是國防部必須面對的挑戰...

立法院遷址家鄉宜蘭？ 游錫堃：持開放態度

立法院長游錫堃今天率領諮詢委員會赴宜蘭縣政府，拜會縣長林姿妙與縣府團隊，聽取立法院遷建地點簡報，並提出意見交流。游錫堃表...

賴清德：期許台美持續加強合作共同造福亞太及國際

副總統賴清德今天上午出席「2022台美病患醫療創新論壇」，他指出，台美醫療合作已有數十年之久，雙邊關係也越來越密切，不僅...

陳時中好感度暴跌 蘇貞昌：外界不必操弄、抹黑

行政院長蘇貞昌今下午出席第41屆行政院文化獎頒獎典禮。對於指揮中心陳時中好感度暴跌，蘇貞昌說，兩年多來由指揮中心指揮官陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。