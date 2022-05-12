【重磅快評】護師節不快樂 蔡英文有點敷衍

今天是國際護師節，但大疫當前，護理師備極辛勞；在這個屬於自己的「南丁格爾日」，大部分的護理師實在快樂不起來。蔡英文總統在臉書貼文向護理師致謝，但應卯式的口惠、空洞的文青風，恐怕有點敷衍。

蔡英文描述了護理工作的辛苦與風險，謝謝護理師專業、熱忱的付出，撐起了台灣綿密的防疫網絡。但因為蔡政府，特別是疫情指揮官陳時中的無能和無心，這面綿密的防疫網絡已經被扯出無法縫補的大破洞。而沒有準備就放生民眾，更加重醫護負擔。如今護理的辛苦與風險，可說拜將帥無能之賜啊！

例如，蔡英文呼籲，輕症或無症狀民眾不要去急診，輕重症分流，把醫療資源留給最需要的人，減輕醫護人員的負擔，這是我們每一個人能夠為護理師做到最大的貢獻。蔡英文說得好像民眾都不懂體恤醫護負擔，恣意浪費醫療資源，更說得好像民眾都是沒事愛逛急診想染疫。

但該怪的是篩檢站不便不足，而不是蜂擁擠占急診資源的民眾；該怪的是醫療量能吹噓膨風，而不是快篩陽或確診後驚慌求醫的民眾；甚至，該怪的是金管會怠惰失職坐視「防疫保單之亂」塞爆急診，而不是為求確診證明湧入醫院做PCR的民眾。

就像曾經在藥局前排隊買口罩、現在也還在排隊買快篩的民眾一樣，每一個被迫在醫院前苦苦排隊的民眾，都是在打臉蔡政府常掛嘴上的「超前部署」，並且都戳破蔡英文最得意的「新台灣模式」。不過，民眾的痛苦、焦慮和怨憤，蔡政府可以充耳不聞，蔡英文也不以為意，卻苦了醫療量能崩潰下的第一線醫護，必須完全承擔。

蔡英文不忘向護理師邀功，細數推動「護病比」入法、建置護理職場爭議通報平台和調漲公立醫院護理夜班費等政績。不過，台大醫院「失守」，最嚴重時2名急診護理師照顧100個病人，工會向政府和社會緊急呼救，蔡英文此時大談「護病比」入法，簡直活在平行時空。至於護理夜班費，其實到現在還有人想拜託蔡總統幫忙處理防疫津貼，那可能是對第一線醫護更大的鼓勵。

蔡英文昨天在臉書發文說，台灣防疫團隊成績相當好，新北市長侯友宜卻說，絕對不是總統說的那一回事。蔡英文今天又寫護師節作文，寫了醫護的辛勞，寫了自己的政績，還叫民眾不要加重醫護的負擔。但蔡英文真的不知道嗎？蔡政府和陳時中才是醫護的最大負擔！