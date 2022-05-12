陳時中慰勉桃園防疫團隊 地方盼中央優化電腦操作介面

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天下午到桃園市衛生局慰勉防疫人員，同時和市長鄭文燦一起聽防疫團隊反映的問題。衛生局疾管科彙整地方和中央電腦連線的防疫作業系統遭遇的問題，包括部分操作介面像傳染病通報、接觸者健康管理追蹤（Tracer）查閱等需要整合優化，也希望放寬權限，能跨縣市追蹤確診者的資訊，以利後續作好防疫照護。

衛生局防疫團隊同時建議確診者自主通報填寫資料時可以修改，以免因為不小心寫錯基本資料，上傳後不能更正導致錯誤高比率的情形，這樣反而造成第一線防疫人員追蹤的困擾；還有醫療院所在第一線建立的部分確診者有些基本資料一開始就不齊全，連帶後續的防疫追蹤沒辦法完整掌握確診者和緊密接觸者的資料，必然影響防疫的成效。

陳時中部長和衛福部團隊仔細聽衛生局疾管科整理出實務上遭遇的問題，並一一回答每一個問題解決的對策和進度，同時肯定桃園市衛生局防疫團隊的用心，包括願意做更多的防疫工作事像跨縣市追蹤確診者疫調，做好後續的照護。衛福部到場的資訊組長說，政務委員唐鳳之前就協助解決系統上的一些問題，使系統優化，包括自主通報填寫上傳後，研議可以在一定的時限內修改，不過這部分究竟可以哪些資料可以修改哪些資料不能修改，還要再討論，不過很快會有結論也會盡快公布；還有衛福部也加大電腦主機的容量，這周開始塞機的情形會改善許多。

桃園市長鄭文燦也向陳時中部長說明，桃園市65歲以上長者第3劑疫苗覆蓋率已經超過75%甚至更高，市政府用700元禮券、愛心計程車免費接送和送好米等誘因作為獎勵，還把年齡層下修到60歲以上打疫苗不分1、2、3劑都可以領好禮。

另外為了解決確診者久等防疫關懷包的情形，鄭文燦說明天也要推出桃園版的關懷包「快易通」雙軌並行領取方式，確診者可以委託非同住親友到各區公所代領，帶著確診者的身分證或健保卡，不用預約就可以在區公所上班時間代領，也可以下載市民卡的APP，點選領關懷包然後預約時間和選擇任何一個區公所，一樣可以代領關懷包。