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總統府再增5名確診 累計88人染疫

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總統府增5名確診 累計88人染疫

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供
總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

本土疫情持續延燒，總統府今天再添5名確診案例。從4月7日起，已累計88人確診。

總統府發言人張惇涵今天表示，總統府新增5名確診案例，包括4名總統府員工及1名憲兵，該名憲兵因於休假期間確診，故無營區內密切接觸者。上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。

新冠肺炎 COVID-19 總統府 張惇涵

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