總統府秘書長下周一率李鴻鈞拜會立院 尋求各黨團支持
蔡英文總統提名親民黨秘書長、前立委李鴻鈞擔任監察院副院長，總統府已送交咨文至立法院，咨請立院行使同意權。民進黨立法院黨團總召柯建銘今受訪時表示，咨文將列為明天立法院會報告事項，期盼順利付委審查，預計18號委員會審查完後，24號院會進行投票。總統府秘書長李大維也將於下周一率李鴻鈞拜會立院，尋求各黨團支持。
對於民進黨有立委對李鴻鈞擔任監察院副院長有意見，柯建銘表示，此人事案是總統提名，總統經過思考，希望黨團成員都能夠支持，且目前為止國民黨也表示支持。
柯建銘強調，內部一定會先溝通，下周一李大維會先帶李鴻鈞拜訪立法院長游錫堃還有在野各黨團，民進黨團部分預計下周五黨團大會時，再行拜會。
柯建銘說，NCC委員人事案將於下周一審查，「先審查再來看國民黨態度」，對於即將落日的促轉條例相關修法草案，將於明天朝野協商討論，由於即將落日，「不管有沒有意見，都將於下周二院會處理」。
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