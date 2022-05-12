總統府秘書長下周一率李鴻鈞拜會立院 尋求各黨團支持

聯合報數位版昨天（11日）披露，國防部提交立委的報告指出，今年前3個月，志願役士兵「不適服」離營人數共793人，扣除表現不良遭汰除者，自請提前退伍708人。提前打退堂鼓的理由，以生涯規畫43.1%最多、適應不良42.9%居次，再來是家庭因素10.6%、身體病傷2.3%、部隊任務繁重0.3%、薪水待遇過低為0.4%、生活設施不佳則為0%。 從扁政府到馬政府、蔡政府，我國兵制一路由徵兵轉型募兵。經歷長期編現比不及格（低於90%），終於在嚴德發擔任國防部長任內後期宣稱達標。如今雖因為外在政治壓力，可能恢復徵集1年期義務役，但國防部也已明言，第一線常備打擊部隊，仍將由志願人員構成。換言之即使恢復徵兵，召募問題仍然是國防部必須面對的挑戰...

2022-05-12 18:50