侯友宜喊所有快篩陽視同確診 陳時中：近期開會討論
新北市長侯友宜今表示，「新北市疫情海嘯已經開始來了」，呼籲快篩陽視同確診，應不限對象，一次做到位、放寬認定。衛福部長陳時中受訪表示，不完全反對，但目前仍有法律問題，且快篩有15％偽陽性情況，還需要專家會議討論。
陳時中下午到桃園市衛生局和部立桃園醫院視察。對於侯友宜呼籲，快篩陽應全面視同確診，陳時中表示，他不完全反對，但還有一些法律相關的問題，像用藥有Off Label Use（藥品仿單標示外使用）的問題，但以仿單來講，都是要新冠肺炎感染的人，另快篩有15％左右是偽陽性的狀況要考慮，指揮中心會參考國外經驗，近期召開專家會議，「這些問題經過討論，對醫療人員、病人才有保障。」
媒體問新北醫療量能是否不足？陳時中說，侯市長還有一些專家都希望要使用藥物快速，若適應症藥用得快，對人民有一些幫助，但另一層面會有一些法律問題必須要解決，這是兩方面的， 要找出一條對台灣防疫最有利的路。
對於藍營立委表示，澳洲仿單提到台灣販售的「唾液快篩」不適用於2歲以下兒童。陳時中說，台灣是正面表列，例如2歲至18歲的兒童青少年要由家長協助採檢。
▪【疫情專題】5月12日新增本土65,385例、境外移入61例 確診死亡17例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言