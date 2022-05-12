侯友宜喊所有快篩陽視同確診 陳時中：近期開會討論

新北市長侯友宜今表示，「新北市疫情海嘯已經開始來了」，呼籲快篩陽視同確診，應不限對象，一次做到位、放寬認定。衛福部長陳時中受訪表示，不完全反對，但目前仍有法律問題，且快篩有15％偽陽性情況，還需要專家會議討論。

陳時中下午到桃園市衛生局和部立桃園醫院視察。對於侯友宜呼籲，快篩陽應全面視同確診，陳時中表示，他不完全反對，但還有一些法律相關的問題，像用藥有Off Label Use（藥品仿單標示外使用）的問題，但以仿單來講，都是要新冠肺炎感染的人，另快篩有15％左右是偽陽性的狀況要考慮，指揮中心會參考國外經驗，近期召開專家會議，「這些問題經過討論，對醫療人員、病人才有保障。」

媒體問新北醫療量能是否不足？陳時中說，侯市長還有一些專家都希望要使用藥物快速，若適應症藥用得快，對人民有一些幫助，但另一層面會有一些法律問題必須要解決，這是兩方面的， 要找出一條對台灣防疫最有利的路。

對於藍營立委表示，澳洲仿單提到台灣販售的「唾液快篩」不適用於2歲以下兒童。陳時中說，台灣是正面表列，例如2歲至18歲的兒童青少年要由家長協助採檢。 衛福部長陳時中今和桃園市長鄭文燦今天視察部立桃園醫院。記者朱冠諭／攝影 部桃立體停車場2樓開設「新冠防疫門診」，提供快篩陽性無症狀或輕症民眾PCR檢測和不含抗病毒藥物的症狀治療口服藥。記者朱冠諭／攝影 部桃門診大樓右側開設「新冠防疫特診」，服務有需要採檢就醫的民眾，提供PCR檢測和含抗病毒藥物的症狀治療口服藥。記者朱冠諭／攝影

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