快訊

獨／不再提供共契平台訂單 泰博證實：因政府大量徵用快篩

郭台銘「唾液PCR檢測機」已送申請EUA？永齡基金會回應

侯友宜喊所有快篩陽視同確診 陳時中：近期開會討論

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部長陳時中今和桃園市長鄭文燦今天視察部立桃園醫院。記者朱冠諭／攝影
衛福部長陳時中今和桃園市長鄭文燦今天視察部立桃園醫院。記者朱冠諭／攝影

新北市長侯友宜今表示，「新北市疫情海嘯已經開始來了」，呼籲快篩陽視同確診，應不限對象，一次做到位、放寬認定。衛福部長陳時中受訪表示，不完全反對，但目前仍有法律問題，且快篩有15％偽陽性情況，還需要專家會議討論。

陳時中下午到桃園市衛生局和部立桃園醫院視察。對於侯友宜呼籲，快篩陽應全面視同確診，陳時中表示，他不完全反對，但還有一些法律相關的問題，像用藥有Off Label Use（藥品仿單標示外使用）的問題，但以仿單來講，都是要新冠肺炎感染的人，另快篩有15％左右是偽陽性的狀況要考慮，指揮中心會參考國外經驗，近期召開專家會議，「這些問題經過討論，對醫療人員、病人才有保障。」

媒體問新北醫療量能是否不足？陳時中說，侯市長還有一些專家都希望要使用藥物快速，若適應症藥用得快，對人民有一些幫助，但另一層面會有一些法律問題必須要解決，這是兩方面的， 要找出一條對台灣防疫最有利的路。

對於藍營立委表示，澳洲仿單提到台灣販售的「唾液快篩」不適用於2歲以下兒童。陳時中說，台灣是正面表列，例如2歲至18歲的兒童青少年要由家長協助採檢。

衛福部長陳時中今和桃園市長鄭文燦今天視察部立桃園醫院。記者朱冠諭／攝影
衛福部長陳時中今和桃園市長鄭文燦今天視察部立桃園醫院。記者朱冠諭／攝影
部桃立體停車場2樓開設「新冠防疫門診」，提供快篩陽性無症狀或輕症民眾PCR檢測和不含抗病毒藥物的症狀治療口服藥。記者朱冠諭／攝影
部桃立體停車場2樓開設「新冠防疫門診」，提供快篩陽性無症狀或輕症民眾PCR檢測和不含抗病毒藥物的症狀治療口服藥。記者朱冠諭／攝影
部桃門診大樓右側開設「新冠防疫特診」，服務有需要採檢就醫的民眾，提供PCR檢測和含抗病毒藥物的症狀治療口服藥。記者朱冠諭／攝影
部桃門診大樓右側開設「新冠防疫特診」，服務有需要採檢就醫的民眾，提供PCR檢測和含抗病毒藥物的症狀治療口服藥。記者朱冠諭／攝影

新冠肺炎

延伸閱讀

影／視察部桃防疫特診 陳時中：相信部桃能供最好服務

陳時中好感度暴跌 蘇貞昌：外界不必操弄、抹黑

要求幼童檢疫期滿前採檢 陳時中允諾檢討必要性

機組員呼籲「以篩代隔」 陳時中放話：不要再製造對立

相關新聞

獨／不再提供共契平台訂單 泰博證實：因政府大量徵用

國內快篩試劑需求量高，但快篩試劑廠商、泰博科技股份有限公司日前發文給各機關單位，表示目前在共契平台上的訂單數量，遠超過當...

教育部公費快篩估算公式曝光 強調爭取快篩「責無旁貸」

教育部截至目前為止已配發100萬劑公費快篩給地方政府，教育部表示，配發原則為該縣市教職員工生數10%進行估算，並參酌各縣...

醫院副院長親自示範「視訊看診細節」 證明陽性檢體為本人結果

今（12）日居家隔離、自主防疫、居家檢疫等三類對象，若快篩結果為陽性，可由醫師視訊判斷確診，若雙方無共識才需至醫院進行PCR。但醫師透過視訊難以判斷檢體是否為本人的檢測結果，更可能有檢體「被調包」的疑慮。聯新國際醫院副院長兼社區醫學部部長賈蔚今日在臉書親自示範，分享視訊看診建議，牢固醫病關係。

民眾自救從國外輸入自用快篩試劑 海關提醒三點不漏

財政部關務署表示，衛福部食藥署放寬民眾輸入新冠病毒檢驗試劑供自用，自5月11日至6月30日，每人限一次且不超過100劑者...

李秉穎稱疫情6月到高峰 柯文哲：只看雙北「我是對的」

台北市長柯文哲預估台北市疫情洪峰在5月16日後一周，但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎認為，台灣...

侯友宜喊所有快篩陽視同確診 陳時中：近期開會討論

新北市長侯友宜今表示，「新北市疫情海嘯已經開始來了」，呼籲快篩陽視同確診，應不限對象，一次做到位、放寬認定。衛福部長陳時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。