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賴清德：期許台美持續加強合作共同造福亞太及國際

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午出席「2022台美病患醫療創新論壇」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午出席「2022台美病患醫療創新論壇」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午出席「2022台美病患醫療創新論壇」，他指出，台美醫療合作已有數十年之久，雙邊關係也越來越密切，不僅是民間醫療交流，政府跟政府之間也簽訂聯合聲明及合作備忘錄。他期許台美雙邊持續加強合作，共同造福亞太及國際。

賴清德感謝「美國在台協會（AIT）」和「台灣美國商會（AmCham Taiwan）」共同舉辦「台美病患醫療創新論壇」，將美國最先進的科技，透過此平台和台灣醫界及產業界交流，對未來台灣醫療服務及產業發展深具助益。

賴清德認為，為了讓醫療體系的功能發揮得更好，必須將科技導入醫療。如果能善用醫療科技，不僅可以提供病人更好的醫療照護，讓政府的醫療資源配置更加妥善，公共衛生醫療政策的實踐更加落實，也能讓醫療科技產業更蓬勃發展。

賴清德舉例，在ICT（資通訊）產業及生物科技產業更緊密地結合時，未來檢驗能透過細胞內資訊的偵測，瞭解人在一生中可能會遇到的疾病，特別是遺傳性疾病。當醫療結合科技，不僅有助於促成精準醫療（precision）、預防醫療（prevention）、個人化的醫療（personalized），醫師跟病人也會有更多的空間共同討論，讓病人有機會參與醫療（participation），達成4P醫療。

賴清德指出，台美醫療合作已有數十年之久，雙邊關係也越來越密切。雙方在2020年簽署「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，同年更在衛福部長陳時中及美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）的共同見證下，首次簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，顯示台美幾十年來的合作，在近兩年更加加強，不僅是民間醫療交流，政府跟政府之間也簽訂了聯合聲明及合作備忘錄，且實際執行。

賴清德提到，美國前總統歐巴馬在2015年於國情咨文演說中，特別提出精準醫療倡議，帶動世界上很多國家投入這個方向。蔡英文總統在2016年就職時提出「5加2產業創新」，將精準醫療列為「生醫產業創新推動方案」重點之一；蔡總統在2020年就職演說中又揭櫫「六大核心戰略產業」，其中一項就是「大健康精準產業」，顯示精準醫療是全球醫療的共同目標。

賴清德說，台美醫療合作從民間交流進入到政府間的合作，這也代表台美雙邊關係不只是在國防、國安、產業方面，在醫療衛生領域的合作也非常密切。他期許未來台美雙邊持續加強合作，共同造福亞太及國際。

賴清德 美國在台協會

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