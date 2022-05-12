陳時中好感度暴跌 蘇貞昌：外界不必操弄、抹黑

行政院長蘇貞昌今下午出席第41屆行政院文化獎頒獎典禮。對於指揮中心陳時中好感度暴跌，蘇貞昌說，兩年多來由指揮中心指揮官陳時中帶領的防疫團隊，夜以繼日不眠不休，沈著與快速應對、正確判斷，台灣才能有此防疫成績，他強調，我們對抗的是病毒，外界不必有心操弄。

近日本土疫情嚴峻，快篩劑之亂引發民怨。總統蔡英文在臉書發文聲稱「台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好」，遭部分網友酸自我感覺良好，侯友宜今上午受訪也開嗆表示，他每天都在第一線傾聽人民聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。此外，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫指出，國民黨在這波快篩之亂，單周網路聲量飆破27萬，反觀陳時中好感度暴跌。

蘇貞昌今下午出席行政院文化獎頒獎典禮，他在會前受訪時表示，我們對抗的是病毒，面對病毒的快速變化，防疫團隊這兩年多來很辛苦，指揮官陳時中帶領的防疫團隊夜以繼日、不眠不休，因為他的沈著應對跟努力，快速應對、並且做出正確判斷，才能有這樣的成績。

蘇貞昌說，陳時中在今天早上的行政院會，從頭到尾都在做防疫相關報告，沒聽過他談選舉或為選舉，外界不該有心操弄，抹黑陳時中。

他也表示，指揮中心在每個階段、步驟都處理應對得非常好，台灣防疫成績才能被世界稱讚，更在疫情中拚出很好的經濟成長率，這都非常不簡單，也都是國人配合的結果，呼籲大家不要被一些有心人士操弄，惡意扭曲與抹黑。