嘉義縣+320 兒童接種率全國第2全縣45家院所服務
嘉義縣政府今天公布341人確診，6至11歲幼童疫苗接種3415人，接種率19.64%，全國排名第2；新增14家基層診所加入兒童疫苗接種，服務量能提升，全縣45家合約接種院所提供服務；衛生局提醒，民眾可善用幼童及長者4大醫院防疫門診快速通關服務。
衛生局說，新增320人確診，年齡介於1歲至89歲，10歲以下30人，70歲以上1人，累計全縣10歲以下染疫幼童293人，70歲以上也有131人，有症狀63人、無症狀257人，他縣市21人轉出，實際人數320人；今日解除隔離375人、目前居家隔離有589人，輕症居家照護1596人。
衛福部長陳時中公布2日至9日，各縣市6至11歲兒童莫德納疫苗接種，以花蓮縣11.6%最多，其次嘉縣9%，依據衛生局統計至11日止，全縣6至11歲學童計3415人接種疫苗，接種率19.64%。
衛生局表示，為提升學童疫苗接種便利性，新增14家基層診所加入接種合約，從原本31家擴增至45家；另中央原公布預計12日抵台的BNT兒童劑型疫苗，因「資訊系統問題」延後。
衛生局長趙紋華說，今天起居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象，可以快篩陽性透過視訊診療方式，由醫事人員判定確診，不用再經PCR篩檢確定，目前縣內視訊診療院所擴增為西醫56家、中醫5家，民眾記得要在快篩檢測卡匣（片）上，寫上姓名與日期，並與健保卡一起拍照，於視訊診療時上傳照片及出示檢測卡。
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