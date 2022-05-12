防疫假學生逾4千人 台南制定公版「停課證明」便民

台南市長黃偉哲表示，每天約有1、2百位學生確診，中央疫情指揮中心宣布最新防疫政策，5月8日起衛生單位不再開立居家隔離通知單，同時配合教育部修正校園停課規範，當學生因防疫而暫停實體課程，改為線上課程時，家長有在家陪伴12歲以下學童，向雇主申請防疫照顧假的需求，台南市教育局在今天防疫記者會中提供公版停課證明書範本，讓學校可以即時提供家長申請防疫照顧假的證明文件，迅速又便民。

黃偉哲表示，申請停課證明的有兩大類對象，一是居家隔離、一是自立應變，5月8日中央調整密切接觸者的匡列原則後，學生居家隔離僅限同住親友和同寢室室友確診，其餘學生皆改列為自主應變者，為考量12歲以下學生在家仍有家長陪同照顧的需求，優化過程加快速度，由教育局製作公版的停課證明範本，由學校依居家隔離及自主應變身分，分別給予7日或3日防疫假的停課證明書，家長可以持該證明依法向雇主申請防疫照顧假。

教育局長鄭新輝說，昨天台南市所屬國中小請防疫假的人數為4417人，在提供停課證明範本後，學校製作簡便，家長回饋也相當正面，因此也同步回應本市各國私立高中職家長的聲音，將範本提供校外會轉發國私立高中職參考使用，滿足家長需求。

鄭新輝說明，範本僅用以證明居家隔離及自主應變學生因防疫而暫停實體課程期間，若學生為確診者，相關的文件仍需由衛生單位開立，提醒民眾注意。

教育局表示，停課證明書範本已公告給各校使用，當各校有確診案例出現時，學校即會啟動自主應變並匡列須暫停實體課程或提供防疫假的班級學生，並製作停課證明書讓學生攜回，也會提供每人1劑快篩試劑。