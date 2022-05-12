喊加油就被當台諜 林智鴻喊話：讓李孟居回家吧！

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居被中國指控是台諜，遭判刑1年10個月，雖於去年刑滿出獄，但因附加刑無法回台灣。高市議員林智鴻今在臉書喊話，自己的好友李孟居善良無害。根本不是當間諜的料，「趕快讓李孟居回台灣吧！」林智鴻也說，李孟居應該是人類史上第一位說「加油」就變成間諜的人。

「李明哲回來了，也該讓李孟居回來了！」林智鴻向中國喊話，他指出，李孟居就是對任何事充滿好奇，很善良無害的一個人，沒事就去照顧一下流浪狗和視障人士，也會找大學生跳街舞，有時候言行無厘頭，講的笑話讓人搖頭。林說，「既然他已經服刑出獄，請中共當局讓他回台灣跟家人團圓，與朋友相聚吧。」

林智鴻表示，李孟居2019年被自己的「好奇心殺死一隻貓」，他到香港反送中和平集會現場對民眾說加油外，看到香港民眾被優勢警力武力集結時刻，隨手拍了入住飯店外新聞報導公開的車輛畫面，就這樣被中共指控是間諜，入獄服刑。

林智鴻強調，李孟居應該是人類史上第一位說加油就變成間諜的人物，他在去年已經服刑結束離開監獄，但目前在服附加刑。「大家沒有聽錯，中共還有附加刑這種事，造成他出獄卻不能回台，持續受到中共監控中。」