快訊

獨／金剛、小嫻分手後他搬離愛巢 各節目連夜找兩人都遭拒

芬蘭總統、總理共同聲明：必須「毫不遲延」申請加入北約

北市可PCR診所遭爆「僅三分之一能預約」 陳時中認了揭兩大理由

喊加油就被當台諜 林智鴻喊話：讓李孟居回家吧！

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市議員林智鴻（左二）今貼出與李孟居（右一）合照照片，向中國喊話讓李孟居回台。圖／高市議員林智鴻提供
高市議員林智鴻（左二）今貼出與李孟居（右一）合照照片，向中國喊話讓李孟居回台。圖／高市議員林智鴻提供

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居被中國指控是台諜，遭判刑1年10個月，雖於去年刑滿出獄，但因附加刑無法回台灣。高市議員林智鴻今在臉書喊話，自己的好友李孟居善良無害。根本不是當間諜的料，「趕快讓李孟居回台灣吧！」林智鴻也說，李孟居應該是人類史上第一位說「加油」就變成間諜的人。

「李明哲回來了，也該讓李孟居回來了！」林智鴻向中國喊話，他指出，李孟居就是對任何事充滿好奇，很善良無害的一個人，沒事就去照顧一下流浪狗和視障人士，也會找大學生跳街舞，有時候言行無厘頭，講的笑話讓人搖頭。林說，「既然他已經服刑出獄，請中共當局讓他回台灣跟家人團圓，與朋友相聚吧。」

林智鴻表示，李孟居2019年被自己的「好奇心殺死一隻貓」，他到香港反送中和平集會現場對民眾說加油外，看到香港民眾被優勢警力武力集結時刻，隨手拍了入住飯店外新聞報導公開的車輛畫面，就這樣被中共指控是間諜，入獄服刑。

林智鴻強調，李孟居應該是人類史上第一位說加油就變成間諜的人物，他在去年已經服刑結束離開監獄，但目前在服附加刑。「大家沒有聽錯，中共還有附加刑這種事，造成他出獄卻不能回台，持續受到中共監控中。」

李孟居 間諜 中共

延伸閱讀

新北議員初選激烈 林宜瑾陪掃街「東吳人耐操又好用」

高市議會總質詢首日 陳其邁缺席與陳時中開防疫會議

斯巴達障礙跑衝刺賽 周青、謝伯韶小試身手摘冠

民進黨高市議員前鎮小港民調揭曉 陳致中支持度最高

相關新聞

同志伴侶收養非親生子女里程碑 草案出委員會交協商

立法院司法法制委員會今天審查「司法院釋字第七四八號解釋施行法第二十條條文修正草案」，攸關同志伴侶收養非親生子女的草案，法...

今年度役男優先入營 內政部：5月17日起開放申請

為縮短役男等待入營時間，內政部今天表示，今年度優先入營申請，將自5月17日至6月15日開放受理；延緩入營則自7月1日至1...

防疫假學生逾4千人 台南制定公版「停課證明」便民

台南市長黃偉哲表示，每天約有1、2百位學生確診，中央疫情指揮中心宣布最新防疫政策，5月8日起衛生單位不再開立居家隔離通知...

誰發國難財／清冠一號搶手黑市哄抬價格 衛福部：獲檢舉必嚴查開罰

新冠肺炎疫情陡升，讓衛福部國家中醫藥研究所研發的抗新冠肺炎中醫新藥「台灣清冠一號」成了搶手貨，黑市價格炒高，原定價一盒（罐）、每盒30包，可供確診者使用10天劑量約1000多元到2000元，黑市價格被炒高到4500元到5000元高價，甚至還有近萬元的。清冠一號大缺貨，衛福部昨（11日）天緊急找八大藥商和中醫師公會開會，預估下周能補足生產量能。

喊加油就被當台諜 林智鴻喊話：讓李孟居回家吧！

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居被中國指控是台諜，遭判刑1年10個月，雖於去年刑滿出獄，但因附加刑無法回台灣。高市議員林智鴻今在...

台北市長之戰「萬安警報」響起 蔣萬安還不思突破之道

年底台北市長選戰進入最後倒數半年，其中藍營蔣萬安、綠營陳時中、白色接班黃珊珊三人，是目前各方最受關注的人選。不過，去年底還能領先陳時中10個百分點的蔣萬安，近來兩人在多家民調中卻呈現拉鋸。因確診居隔中的蔣萬安，或許該把這個現象視為「萬安」警報，趁著閉關期思考突破之道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。