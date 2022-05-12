中國不同意台灣參加WHA 外交部：橫蠻打壓令人不齒

中國外交部稱不能同意台灣參加今年世衛大會（WHA），我國外交部今天表示，中國政府重彈其「一中原則」陳腔濫調，更不當曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，只是凸顯中國共產黨極權政府持續以悖離事實的謊言誤導國際社會，不斷打壓台灣人民的健康人權。

外交部說，在全球齊力防疫的時刻，中國政府卻無所不用其極阻撓台灣參與「世界衛生組織（WHO）」及世界衛生大會，顯見中共以政治凌駕人民健康，罔顧人民福祉；中國共產黨政權惡劣本質與橫蠻打壓，令人不齒。

外交部說，台灣身為全球負責任的國際夥伴及重要利益攸關者，對於促進疫後復甦的能力與具體貢獻，國際社會有目共睹。近年友邦及理念相近國家支持台灣參與WHA的力道不斷增長，足證台灣參與WHA的訴求已獲國際社會強烈認同與支持。

外交部重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由我國政府來守護，中國政府無權、也無能力代勞。外交部呼籲中國政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再以偏狹自私的政治考量，忽視國際社會支持台灣參與全球防疫合作的強大聲量與力量。

至於我方參與WHA情形，外交部說，第75屆世界衛生大會訂於5月22日至28日舉行，今年WHO秘書處考量國際疫情及會議場地限制等因素，直到4月22日才向各會員國通知報名與會事宜。目前我方尚未收到邀請函，外交部與衛福部將持續爭取以觀察員身分出席WHA，相關努力從未停止，也會爭取到最後一刻。衛福部將由政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達台灣參與WHA的訴求與決心。

外交部說，今年WHA會場不設旁聽席，也不開放各國辦理周邊活動，但會議將作公開轉播。我國世衛行動團也將透過場外活動與各國代表團及醫衛專家學者就對抗疫情等全球公衛事務進行專業交流；例如我國國際合作發展基金會與相關國際機構將在WHA會議期間合辦的「緊急事件下強化健康照護之可近性」論壇。外交部將持續與衛福部合作，善用目前累積的國際動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO相關會議、活動與機制。