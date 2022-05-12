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台灣到2030面臨中國威脅危急 外交部：提升自我防衛

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
美國國家情報總監海恩斯。 路透
美國國家情報總監海恩斯。 路透

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）於美東時間10日出席聯邦參議院軍事委員會聽證時研判，台灣從現在到2030年所面臨的中國威脅「危急」，並指出中國正積極增強軍力，企圖取得美軍介入時仍可接管台灣的優勢能力。外交部今天表示，面對中國的軍事威脅，我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，也會不斷提升自我防衛能力。

外交部說，中國近年來不斷加大對台灣的軍事恫嚇行徑，對台海安全及國際和平穩定構成挑戰，已引起美國及越來越多國家關切。美國一再強調對台灣的承諾堅若磐石，更多次在結合盟邦的相關聲明中表達對台海和平穩定的高度重視。面對中國的軍事威脅，我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，也會不斷提升自我防衛能力，並持續與美國等理念相近國家合作，維護台海和平與安全，為印太區域長遠的穩定與繁榮作出貢獻。

此外，美國白宮國安會印太事務協調人坎博（Kurt Campbell）於11日在智庫活動中表示，美方將在5月12日至13日在華府舉行的「美國東協特別峰會」峰會中提及兩岸關係議題。坎博強調，美方將採取行動維持台海和平及穩定，不會挑釁但會確認各方嚇阻可能挑釁的作為；美方並認為，其他國家強調烏克蘭情勢絕不能在亞洲重現，這是非常重要的事情。

外交部說，感謝拜登政府自上任以來，一再強調對台灣的承諾「堅若磐石」，更多次在結合盟邦的相關聲明中表達對台海和平穩定的高度關切。我國政府將持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，堅定維護台灣自由民主制度。我國有決心，更有能力與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海安全及自由開放的印太區域。

美國 台海 外交部

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