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蔡總統自認防疫成績好 侯友宜：不是總統說的那一回事

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，快篩陽就給藥，這是對有需要用藥的才會給，評估後快速的給藥，這是對的方向。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜表示，快篩陽就給藥，這是對有需要用藥的才會給，評估後快速的給藥，這是對的方向。圖／新北市新聞局提供

蔡英文總統在臉書發文表示，台灣防疫團隊成績相當好，引發許多民眾反彈。但新北市長侯友宜今天卻說，他每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。

侯友宜指出，中央很多的流程不但要簡化、要更快速，他呼籲中央有權限，應該了解第一線所有的醫事人員、護理師人員，面對很多市民因耽誤時間，沒有得到即時關懷的抱怨聲。

侯友宜昨天宣布，在4家醫院採檢PCR陽性就給藥。但有醫師反映根本拿不到藥物給病患，侯友宜表示，快篩陽就給藥，這是對有需要用藥的才會給，評估後快速的給藥，這是對的方向，最重要的是中央要授權，把快篩陽視同確診個案，中央要啟動這一步，才有辦法去照顧到個案。

侯友宜上午到三重聯合醫院慰問醫療團隊，侯友宜說，現階段因為從快篩陽到PCR，判定下來都要好幾天，所以新北已經啟動居家照護銜接計畫，只要PCR確診，就立即啟動居家照護，視狀況評估給藥，縮短了很多時間。

對於社區型的防疫急門診是否還會再開設，侯友宜說，會隨時做滾動式檢討，但回到源頭政策擬定，中央應該趕快決定，快篩陽視同確診不要再經過繁瑣程序，再做多少個PCR篩檢站，永遠都是這麼多民眾在等，大型社篩站只是現階段的處理預防，不能完全解決問題。

醫師李秉穎預估，疫情高峰將至，可能要到6月初，但是醫療量能已經過載，認為居隔可以改回10＋7，侯友宜只說，面對疫情不斷的變化，大家同心齊力勇敢的往前走。

針對唾液快篩，衛福部長陳時中說「貴就別買」，侯友宜表示， 他期待不管是唾液或是其他的快篩試劑，要便宜又好買，讓民眾隨手買得到、隨時用得到這才最重要。

新冠肺炎 侯友宜 蔡英文

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