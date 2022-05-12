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北市20診所僅7家可PCR篩檢 徐巧芯：指揮中心在指揮什麼？

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央篩檢地圖公布的診所，北市竟達45％都沒提供PCR篩檢服務。本報資料照片
中央篩檢地圖公布的診所，北市竟達45％都沒提供PCR篩檢服務。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心宣布全台190家診所將加入PCR行列，強化採檢分流，院所名單已納入採檢地圖。但北市議員徐巧芯說，北市公布的20間診所僅三分之一可預約，其餘都尚未啟動或根本沒提供服務，中央上路第2天就知道這情況，今天已第6天還沒改善，「指揮中心到底在指揮什麼？」

北市大同區陳小姐抱怨，從篩檢地圖上來看，實際提供PCR篩檢的診所其實不多，像是大同區就只有北市聯醫中興院區有提供服務；內湖區張先生說，內湖區看似很多診所提供PCR篩檢，結果打過去只有1家可以做，「中央的篩檢地圖根本在耍人」。

為避免採檢民眾湧入大醫院急診，中央公布篩檢地圖顯示全台可提供PCR篩檢的診所及醫院，但卻頻傳診所PCR亂象，讓民眾無所適從。徐巧芯指出，在衛福部登錄有提供的網站上，北市顯示有20家診所提供PCR服務，但實際只有7家可預約，僅占三分之一，其餘都尚未啟動或根本沒提供該服務。

徐巧芯表示，5月7日中央宣布「診所PCR」上路、5月8日指揮中心記者會媒體詢問時，答覆會更新名單，但直到5月11日至12日仍不斷接獲民眾陳情，訪查北市20間被登錄在指揮中心網站上的診所後發現，有7間診所提供PCR服務、3間準備中，但尚未確認何時啟動、「9間直接說根本沒提供服務」、剩餘1間未接聽電話。

有診所表示已經請衛福部從網站上剔除，也有診所反映網站錯誤、從來沒提供該服務，卻被衛福部登錄，目前竟有45％都沒提供PCR服務，造成很多民眾白跑一趟、怨聲載道，原本是要便民的服務，竟反變擾民。

這個現象也不僅限於台北市，新北也有同樣情況，中央公布新北市44家診所配合PCR，但新北市府衛生局說「僅2家提供服務」。徐巧芯說，明明上路第2天，中央就知道這個情況，今天已第6天還沒完成改善，是不是已經亂了套？怪不得很多民眾在網路上酸說「請問現在指揮中心在指揮什麼？」

新冠肺炎 徐巧芯 PCR

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