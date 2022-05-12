何韻詩、陳日君等被捕獲釋 羅秉成籲港府勿再迫害人權

香港警方國安處10日與11日在全港多區採取執法行動，拘捕天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強。行政院發言人羅秉成今天呼籲港府站在人民角度，不要再做迫害人權、自由的事情，以免遺憾。

羅秉成今天主持行政院會後記者會，被媒體問及此事時，羅秉成表示，過去香港自由繁榮人人稱羨，近幾年來因為反送中運動，港版國安法施行，對人權自由的迫害、倒行逆施，已讓國際社會所不容且共同譴責。

針對何韻詩等人權人士被逮捕，羅秉成表示，政府對任何「假國安之名、行迫害人權自由之行」都要加以譴責。

據悉何韻詩等人已在11日深夜獲准保釋。羅秉成表示，希望港府站在人民的角度看待，「不要再做迫害人權、自由的事情，以免遺憾。」

香港警方國安處10日與11日在全港多區採取執法行動，拘捕天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強。四人已在11日深夜獲准保釋。

警方指，兩男兩女年齡由45至90歲，四人均為「612人道支援基金」信託人，他們涉嫌請求外國或者境外機構，對香港特別行政區實施制裁，危害國家安全，違反「香港國安法」第29條，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。