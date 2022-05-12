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同志伴侶收養非親生子女里程碑 草案出委員會交協商

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
同志團體多年來希望政府開放，不論小孩與同婚者有無血源，都可共同收養。圖／婚姻平權大平台提供
同志團體多年來希望政府開放，不論小孩與同婚者有無血源，都可共同收養。圖／婚姻平權大平台提供

立法院司法法制委員會今天審查「司法院釋字第七四八號解釋施行法第二十條條文修正草案」，攸關同志伴侶收養非親生子女的草案，法務部尊重立委提案，司法法制委員會召委黃世杰今天中午宣告審查完竣，交由黨團協商。

同志婚姻合法化後，卻未開放同志配偶收養非親生子女，但單身者卻可合法收養非親生子女，甚至導致同志伴侶「假離婚」、孩子「被單親」怪象。

民進黨立委范雲等20人、時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨立委鄭麗文等17人及無黨籍立委林昶佐等16人皆提出修法。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，大家版本都一樣，但此事茲事體大，許多立委都在隔離，也沒有行政院版，提議先出委員會再協商。

黃世杰認為，各版本差異不大，僅有微小差異，因此初審通過范雲的提案「 第二條關係雙方當事人共同收養子女或一方收養他方之子女時，準用民法關於收養之規定。」，交由黨團協商。

范雲說，同志婚姻修法通過後，還未解決兩個重要問題，第一是收養配偶非親生子女，第二是婚後與異性配偶一樣有收養非親生子女權利，台灣有很多等待被認養的家庭，願給同志伴侶收養，反而對單身、離婚者考慮較多，但現行規定造成同志伴侶被迫離婚才能收養非親生子女，且民調將近七成的人，都認為同志伴侶應該跟其他人一樣有平等權利。

收養 同志 同婚專法

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