512國際護師節 蔡英文感謝護理師強調「輕重症分流」

今天是國際護師節，蔡英文總統在臉書上感謝第一線護理師，她也提醒輕症或無症狀的民眾，不需要去急診，輕重症分流，把醫療資源，留給最需要的人。她也說，減輕醫護人員的負擔，就是每一個人能夠為防疫、為護理師做到最大的貢獻。

蔡總統說，這兩年多來，在每一個防疫工作的現場，都可以看到護理師辛苦的身影。自願參與包機任務，不畏疫情風險，前往疫情前線，迎回國人的護理師。在檢疫站、在醫院中，有許多護理師，忍耐著長期穿戴防護衣的悶熱高壓，身上的衣服濕了又乾，臉上還有口罩深深的壓痕。

蔡總統說，今天是國際護師節，她要向每一位勞苦功高的護理師朋友，致上最深的感謝。為了感謝護理師的付出，也給予更大的支持，政府推動「護病比」入法，建置了「護理職場爭議通報平台」，今年，行政院也核定調漲公立醫療機構護理夜班費。

副總統賴清德也在臉書上表示，今天是國際護師節，疫情期間，感謝護理師全力投入維繫醫療運作、守護國人健康，過去兩年多來，護理師始終站在醫療最前線，堅持專業、承受壓力；因為醫護人員在醫事機構、檢疫所、機場、港埠等第一線的辛苦奮戰，才讓民眾有妥善的醫療照護，更用勇氣與溫暖，鼓舞了全體國人。

賴清德說，每位護理師，都是台灣防疫的重要英雄。謝謝所有為疫情付出的醫護人員，更要拜託大家，一起信任專業、包容理解、相互鼓勵，給醫護人員更多掌聲和感謝，並請繼續配合現階段防疫措施，一起攜手邁向正常生活。