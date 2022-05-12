政院拍板5年300億 推動國家語言發展方案

文化部、原民會、客委會與教育部今在行政院院會報告「推動國家語言整體發展方案」，行政院通過5年300億元經費，整合資源、分工合作及系統性推動國家語言的傳承、復振及發展，針對不同年齡分層對象，從家庭、社會、學校等不同領域規畫各國家語言的推廣措施，並結合現有影視音頻道、平台等資源，全面性推動各國家語言復振與發展。

行政院長蘇貞昌表示，文化是一個國家的靈魂，語言是重要的傳承載體，每個人聽到第一個語言就是媽媽的話。母語是美人最初的語言，傳承一代又一代，媽媽的語言是最美的，當孩子不會講媽媽的話，就失去文化的根，母語斷、文化滅，母語不應被排斥、打壓，才是文明的社會。

文化部人文及出版司長陳瑩芳表示，台灣是擁有多元語言文化的國家，多樣紛呈的語言在這座島嶼上多元並存，然而目前除台灣華語外，台灣台語、台灣原住民族語、台灣客語、馬祖語及台灣手語等均面臨不同程度危機，發生嚴重的世代斷層。過去政府相關語言業務大多集中原民會、客委會及教育部等部會，導致諸多未於法令規定之國家語言缺乏資源挹注。

因此，文化部、客委會、教育部提出「國家語言整體發展方案」，整體發展方案內容朝「靜態」、「動態」兩大方向，規畫「加強語料保存」、「標準化書寫系統」、「強化教學資源」、「辦理語言認證」、「營造友善環境」、「擴增推廣活動數量及規模」、「輔助資源」等七大執行策略。

語料保存方面，將以錄影錄音方式訪談耆老及專業人士，並加強台語、馬祖語及台灣手語語料的蒐集與保存，完備各語語料庫，以作為未來推動數位科技應用的基礎；過去持續辦理的各國家語言認證，未來也將優化認證題庫及實施線上施測，並加強推廣鼓勵全民參加認證，以增加師資培育的來源。

此外，也將捲動社會擴大辦理全國性本土語言及藝文競賽、營隊、獎勵及培育母語家庭與社區等活動，邀請全民及社區共同參與；並將擴展影視音傳播節目的類型及質量，以建構國家語言學習與使用的友善環境，打造學習各本土語言成為新時代潮流文化，並將與民間合作發展有聲書、動漫、遊戲等多元跨領域應用內容；同時，將加強推動本土語言師資培育、教學、推動沉浸式幼兒園、完備各語直播共學平台等。

蘇貞昌說，台灣是多元文化的國家，過去一黨獨大時期只能有一種。幸好後來台灣打破威權、走向民主開放，現在所有母語族群都被尊重。但近年母語再度瀕臨危險的危機，語言的快速流逝，已經到了存亡絕續的關進。