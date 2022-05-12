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捷克參議院通過挺台參與國際組織 外交部感謝

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
外交部長吳釗燮（左）去年10月曾參訪捷克參議院，受到議長維特齊（右）的熱情接待。 中央社
外交部長吳釗燮（左）去年10月曾參訪捷克參議院，受到議長維特齊（右）的熱情接待。 中央社

捷克參議院於本月11日再度高票通過決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）。外交部指出，針對捷克參議院連續兩年在世界衛生大會前夕通過決議力挺台灣，表達誠摯感謝。

外交部表示，台捷共享自由、民主、人權等普世價值，雙方持續積極發展全方位的合作夥伴關係。過去捷克對我國際參與一向鼎力支持，不遺餘力。例如2020年5月捷克參院「外交、國防暨安全委員會」及「衛生暨社會政策委員會」曾分別通過友我決議，支持臺灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）；2021年4月參議院院會首度高票通過支持台灣參加世界衛生組織所有相關會議、機制及活動。

外交部說，包括捷克在內的眾多歐洲理念相近夥伴，近來針對台灣參與國際組織議題持續不斷展現強勁支持，再度體現台灣是國際民主社群不可或缺的良善力量。外交部重申，台灣樂願與捷克等民主陣營的合作夥伴攜手努力，繼續為人類的健康福祉及永續發展貢獻心力。

捷克 外交部 WHO

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