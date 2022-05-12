民團籲彈劾扁政府證期局長 「中資源源不停最大元凶」

經濟民主連合今舉行記者會指出，金管會與投審會2008年3月4日會議結論，華僑及外國人證券投資「單次」取得10%以下股份不用送投審會審查，架空國安把關機制，「正是紅色中資源源不停的最大水龍頭、最大元凶」。

經民連向監察院遞狀呼籲彈劾當年的兩位主事者金管會證期局長吳當傑與投審會執行秘書范良棟，並要求現任金管會主委黃天牧應廢止此嚴重錯誤決議。

經民連研究員許冠澤指出，2008年1月立委選舉，執政的民進黨大敗，國民黨囊括國會七成席次，各界普遍判斷馬英九即將贏得3月22日的總統大選，各部會進入看守狀態，就重大政策停止做決定。3月4日，金管會與投審會竟反常地舉行研商「華僑及外國人來台投資業務分工後續執行規劃」會議。

許冠澤強調，該會議決議「外國人或華僑投資上市(櫃)及興櫃公司，『單次』投資取得投資事業10%以上股權案件，應向本會或本部委託或委任科學工業園區管理局及加工出口區管理處申請許可」，反面就是，「單次」取得10%以下股份不用送投審會審查。

許冠澤說明，外國(含香港)投資人及以外國投資人為名之中國投資人，只要透過股市買進上市(櫃)及興櫃公司股票，並且控制「單次」買進數額不超過標的公司10%股份，就算將來「累計」買進標的公司股份達到51%甚至100%取得經營權，都可以適用金管會主管的「華僑及外國人投資證券管理辦法」，完全架空投審會的審查把關機制。而黃天牧2020年接受經濟日報訪問時表示，未來會研究是否要做控管，一年半過去，仍未看到任何影子。

經民連智庫召集人賴中強表示，范良棟、吳當傑雖已不在公部門任職，但在任內出現重大缺失，成為中資滲透台灣的破口，監察院應予以彈劾。

他分析，吳當傑與黃天牧是間隔一任的前後證期局長，直接前後任金管會常務主委，且黃天牧任證期局長時，直屬上司常務副主委就是吳當傑，「黃天牧應廢止此一嚴重錯誤的決議，不應忌憚老長官吳當傑的壓力或顏面」。

賴中強也提到，范良棟卸任後成為「工商協進會」秘書長，且為中國統戰機制「兩岸企業家峰會」副秘書長，吳當傑現職為「台灣金融服務業聯合總會」秘書長，如任由在利益團體服務的｢老長官」施壓現任「小老弟」，違抗行政院長蘇院長「關水龍頭」的指令，成為民主法治禁地的深層政府。