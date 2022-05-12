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歐洲Google簽署協議付費新聞業 綠委：台灣部會仍牛步

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵辦公室提供

據外電報導，Google已簽署協議，將向德國、法國和其他4個歐盟國家300多間出版業者支付新聞費用。民進黨立委林楚茵今指出，這是歐盟三年前通過相關法規後，媒體議價機制另一項里程碑，但反觀台灣部會卻仍牛步，「是認真研議還是推拖拉？」

林楚茵指出，自澳洲2021年2月底通過媒體議價法，她立即向有關部會如公平會、通傳會(NCC)等瞭解台灣在媒體議價、新聞分潤會有何作為，去年10月跟今年4月都在院會質詢，也屢次函文或開會請各單位說明進度。

不過林楚茵表示，至今除了公平會去年4月中旬大拜拜會議、NCC外包又外包的研究案外，得到的回應一直都是研究中、開會中不然就是調查中，甚至說將交給至今未成立的數發部。

林楚茵批評，部會牛步令她非常失望也憤怒，從歐盟跟澳洲的經驗，立法後至少也要一兩年時間，才有機制讓數位媒體巨頭願意與媒體分潤，「從去年到現在一年多，還在研究、討論，或是交給尚未成立的機關！到底這些研究調查討論，是真的嚴謹、認真，或只是展現各種認真來脫推拉？要求行政機關給個交代！」

林楚茵 Google

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