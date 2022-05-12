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監院被指「追殺」基層檢察官 法務部：不該影響獨立辦案

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察院在本月六日以偵辦曲棍球協會案辦案嚴重違反辦案程序，二度彈劾檢察官陳隆翔。「劍青檢改」發表聲明譴責特定監委一再追殺基層檢察官，法務部政務次長陳明堂今天指出，尊重監察院職權，但是過程中造成社會爭議，可能已侵害到檢察偵辦核心事項，希望各機關尊重檢察官職權行使。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院司法法制委員會質詢時指出，這次沒有法定約談程序，也違反一事不再理原則，檢察官辦案是否會受政黨影響？會不會產生寒蟬效應？監察院積極介入，是否違反權力分立原則？

陳明堂說，監察院沒有通知法務部，彈劾案違反一事不再理原則，正當法院程序原則要遵守 ，任何政黨團體，都不該影響獨立辦案核心，尊重監察院行使職權，但過程中已造成社會爭議，希望各界尊重檢察官權利行使。

曾銘宗及國民黨立委葉毓蘭皆要求法務部要嚴正發表聲明，監察院不該當政治打手，法務部長一定要當檢察官靠山。

陳明堂說，法務部絕對支持檢察官，但公開聲明要經過內部程序，希望監察院和其他機關，不要侵犯檢察官的核心事項。

檢察官 監察院 法務部

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