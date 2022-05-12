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獨／內政部次長花敬群快篩陽性 今向內政委員會告假

獨／內政部次長花敬群快篩陽性 今向內政委員會告假

聯合報 / 記者李承穎鄭媁／即時報導
立法院內政委員會昨天併案審查土地法部分條文修正草案等案，內政部次長花敬群(右)列席備詢。記者陳正興／攝影
立法院內政委員會昨天併案審查土地法部分條文修正草案等案，內政部次長花敬群(右)列席備詢。記者陳正興／攝影

立法院內政委員會今早上審查「租賃住宅市場發展及管理條例」修正草案，內政部次長花敬群原定受邀列席備詢。今早傳出花敬群快篩陽性，近8時臨時向內政委員會告假，並由內政部常務次長邱昌嶽代打答詢。

花敬群昨天也列席內政委員會審查「土地法」部分條文修正草案。他今上午透過簡訊回覆表示，目前身體沒事，感謝關心。

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