獨／內政部次長花敬群快篩陽性 今向內政委員會告假
立法院內政委員會今早上審查「租賃住宅市場發展及管理條例」修正草案，內政部次長花敬群原定受邀列席備詢。今早傳出花敬群快篩陽性，近8時臨時向內政委員會告假，並由內政部常務次長邱昌嶽代打答詢。
花敬群昨天也列席內政委員會審查「土地法」部分條文修正草案。他今上午透過簡訊回覆表示，目前身體沒事，感謝關心。
疫情快報
▪【疫情專題】5月11日新增本土57,188例、境外移入28例 確診死亡8例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言