居隔首日開直播 被網酸「車來速之母」黃珊珊回應了

台北市副市長黃珊珊今天居家隔離第一天，晚間在「開門見珊」直播提到自己居隔首日狀況，黃說，早上一開始覺得喉嚨癢癢，她三年已經沒感冒了，除了喉嚨癢、還有燒聲、甚至覺得累、懶懶的，平常她工作沒睡過午覺，今天下午卻睡了一下，代表真的累了，「終於看到我的敵人怎麼樣了。」

對於臉書提到「發明車來速」一事，遭網友批評國外早有，甚至被酸為「車來速之母」，黃珊珊今天說，「我不是車來速之母，應該是車來速工人」。台北市的車來速是當時專案，中央有一個很瞎的七加七、十加四，解除居隔要回家要先採陰，變成北市要一台台車載居隔者去採檢，那台北市要多少台車，所以才在大佳河濱公園設置車來速篩檢站。

黃珊珊說，如果有人對「發明」這個詞覺得不對，至少台北市是台灣第一個落實在台灣的。

另外，對於衛福部長陳時中今赴北榮視察被嗆下台，黃珊珊說，疫情讓很多人很焦慮，尤其民眾，那個反應都很直接，但是她覺得，這場疫情來得太快太急，台北市先前提出警告，還被說台北市危言聳聽，這是沒有把它當一回事。

黃說，為什麼會有這個警告，是因為台北市當時看到韓國、新加坡等疫情攀升，台灣卻還歌舞昇平，這實在很不正常，當時每天入境兩百多例，春節真的有守住，不過春節專案之後，3月7日、3月17日居隔時間縮短，台灣絕對會燒起來，這不用當預言家，這是科學，為何當時市長柯文哲說，四月疫情會燒，這都是科學。

黃珊珊說，重點是政府要做邊境開放政策時，「你準備好了沒？要與病毒共存你準備好了沒？這個全世界都發生過了，我們竟然沒有準備。」甚至說快篩國家隊，有一億劑，請問現在一億劑在哪裡？

黃珊珊今天直播也提到，經歷這次，她體會到確診的人真的會恐慌、會有罪惡感，開始回想跟誰見過面？講過話？尤其之前去看媽媽，就擔心有沒有戴好口罩，甚至前一天還有採訪行程，現場也有媒體朋友，自己的心情會很歉疚。

黃說，尤其這2年，大家將確診弄得很可怕，只要去的地方足跡就要大清消，儘管知道大家不會怪我，不過那種歉疚感覺還是油然而生。還有病毒造成人跟人的懷疑，疫情過後，這是社會要去重建的互信。