屏東單日確診破千 5/12起390家基層診所加入領藥快篩

疫情攀升，屏東縣連日來單日確診逾500多例，今新增破千例，達1222例，面對Omicron社區化及流感化，為讓醫療量能做最有效的運用，屏東縣府協調390家基層診所（含衛生所）協助看診、領藥、發放快篩的行列。除部立屏東醫院與屏基外，再增設12家急救責任醫院防疫門診及2家基層診所提供PCR採檢。

衛生局指出，12日起民眾若出現呼吸道症狀，可到住家附近診所看診，醫師看診後給藥，視民眾症狀給予快篩劑並衛教，民眾回家測試後如快篩陽性，可至屏北區國仁醫院、屏中區潮州茂隆骨科及東港安泰醫院、屏南區南門醫院等鄰近的社區篩檢站PCR檢測，不需再前往醫院或防疫門診排隊，降低群聚感染及急診壅塞。

衛生局說，屏東基層診所PCR採檢診所，目前有屏東市華正診所，服務時間上午8時至9時、及東港鎮侯友益耳鼻喉科，服務時間為下午13點半到14點半，兩家診所採預約制，採檢時需帶健保卡及身分證。

縣府指出，屏東14家急救責任醫院全面開設防疫門診，部立屏東醫院、屏東基督教醫院、國仁醫院、寶建醫院、大新醫院、潮州安泰醫院、國軍屏東分院、高雄榮總屏東分院、輔英醫院、東港安泰醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院，門診時間可洽詢各醫院。

縣府統計截至5月11日，居家隔離現管人數1136人，解除隔離498人，無違反居家隔離規範者。居家照護居家照護累計3881人，解除496人，現管3385人。5歲以下確診累計458例，66例解除隔離，無重症。

校園學童疫苗施打情況，11日有計8校602名學生施打疫苗，除7位學生有暈針情形外，餘無特殊狀況。全校暫停實體課程有2校屏北高中、內埔農工。部分班級暫停實體課程有66校110班。

確診1222例，屏東縣33鄉鎮市都有，以屏東市最多有452案、萬丹鄉100案、內埔鄉66案、長治鄉53案、潮州鎮51案、恆春鎮50案、東港鎮49案等。

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