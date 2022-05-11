染疫民代有話說 前立委：應發染疫慰問金

立委確診了，他們心中很有感！前國民黨立委、有意參選基隆市長的謝國樑認為，應發送給確診民眾「染疫慰問金」；僅輕微喉嚨痛的民進黨鍾佳濱表示，為了安全起見，他改以電話服務選民；台北市議員郭昭巖則提醒，疫情於5月中旬達到高峰，呼籲官、民在這段時間避免大型會議活動。

發送染疫慰問金

謝國樑確診後，喉嚨有點沙啞及卡卡的以外，都沒有其他的症狀。他表示，看到同仁傳來快篩試劑大排長龍的畫面，感嘆指出，政府要民眾「與病毒共存，可惜抗疫的物資未能準備充足」，不該讓民眾冒著染疫的風險東奔西跑，只為了能買到快篩，呼籲政府現階段最重要的目標就是，讓民眾能方便、快速且足夠的快篩試劑。

謝國樑也表示，基隆今年確診人數已達17259例，確診死亡率逼近萬分之七，全台最高，盼能落實「染疫慰問金」每人一萬元，與「確診死亡慰問金」30萬，強調政府「有責任要去幫助因染疫而經濟困頓的家庭」。

落實分流制度

鍾佳濱於10日傳出快篩陽性的消息，目前僅出現喉嚨不舒服的狀況。他說，接獲衛生局通知17日後可恢復正常生活，但因為委員會還有質詢等業務，所以會先透過遠距視訊質詢的方式進行。至於一般民眾的服務，為了安全起見還是先暫停現場的服務，民眾可以撥打電話給工作人員進行陳情。

而針對疫情燒進國會，本土確診數不斷攀升，鍾佳濱回應表示，「這是一個必經的過程」，世界各地都曾面對過Omicron高傳染率的挑戰，而台灣目前正進入最後階段。

他強調，目前的防疫重點是降低致命率，全力防止高風險患者的狀況惡化，確保醫療量能足夠支撐中、重症患者。他呼籲，現在要做到100%不確診的困難度愈來愈高，但要控制民眾不要在同一時間染疫，所以相關的「分艙分流」、「輕重症分流」措施還是要落實，「像我這樣輕症的確診者，就在家好好休息」。

避免大型集會

郭昭巖接受訪問時，聲音有些沙啞，且不時出現咳嗽的狀況。她說，目前是確診的第四天，頭很暈、鼻涕流不完，但第二天、三天是最痛苦，整個人「頭昏腦脹、全身痠痛，還不停咳嗽」。她透露，自己有吃清冠一號，「真的有用」。

面對民眾不僅瘋搶快篩，公費中藥「清冠一號」也大缺貨。她也表示，清冠一號雖然只是針對調養的部分，還是希望政府能準備充足的量，讓民眾需要的時候也能方便取得。

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