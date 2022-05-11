確診照舊服務 立委籲增快篩、簡流程

民意代表確診後坐困家中，如何問政與做選民服務？近日確診的民進黨立委林靜儀、民眾黨委員蔡壁如與國民黨立委蔣萬安在受訪時都表示，可以透過視訊進行問政，並指派助理繼續處理選民服務。針對政府的防疫建議，林靜儀呼籲中央簡化流程，並協助地方政府動員基層醫療；蔡壁如建議發放更多快篩、口服藥物。蔣萬安則呼籲將口服藥下放基層、重新檢討「九宮格停課」規定。

簡化防疫流程

林靜儀於3日確診，不過由於她先前並未與助理有接觸，因此團隊只有她一個人進行10+7的居隔管理。她受訪時表示，身體已經好很多了，已經沒什麼症狀。至於選民服務是否會因為確診而受阻？林靜儀笑說還好，因為沒有影響到團隊，因此選民服務照常舉行，且立法院有安排視訊質詢，她也在線上開了很多記者會、參加國際會議。

針對目前疫情的過渡期，她建議中央將快篩通報流程簡化，並協助地方政府動員基層醫療。林靜儀認為，中南部的地方政府處理疫情得當，並不是所有縣市都像雙北一樣陷入混亂，如高雄市與基層醫療診所的配合就很好，透過基層診所視訊診療，可以有效降低大醫院的醫療量能耗損。

速配發快篩、口服藥

蔡壁如則是在6日因辦公室有員工確診，之後自行快篩出現陽性而確診。她受訪時聲音略帶沙啞，不過她解釋是因為這幾天幾乎都有開視訊記者會，講了太多話導致的。她說，身體目前沒有什麼症狀，選民服務很多也轉成線上，前幾天才協助確診選民取得口服藥物，立法院也安排在場立委質詢完後可採用線上問政，影響沒有想像中大。

她感慨說，目前政府防疫政策混亂，像是12日又再公佈3類民眾快篩陽性即算確診，每天政策都在變，但其實最重要的就是「快篩」與「口服藥」不夠，她希望政府能增加快篩試劑與口服藥物的配發。

減少開藥限制

蔣萬安則是在7日因辦公室同仁確診，自行快篩陽性與PCR都發現確診。他說剛確診前幾天還有些頭暈、鼻塞、喉嚨痛的症狀，最近身體感覺已經好了很多。他也分享說，雖然立法院可透過視訊質詢，但地方的法律諮詢最近還是因為疫情升溫而取消，不過現在很多選服還是可以透過線上或是助理處理。

蔣萬安坦言，國內疫情延燒，政府的各項防疫措施並沒有做到「超前佈署」，他呼籲指揮中心改善用藥流程、減少開立處方限制，開放診所及藥局也能開新冠口服藥，好投入輕症者診療、處方和衛教。另外針對洗腎等慢性病患者，若快篩陽性無法到洗腎中心洗腎的話，衛福部應該予以協助；身為父親，他認為教育部「九宮格停課」的措施非常不方便，建議重新調整。

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