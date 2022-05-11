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賴清德送快篩給外邦藍軍嗆做公關 賴系反擊：鞏固邦誼

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團怒嗆賴清德為了選總統大做公關，送快篩劑給宏國。圖／國民黨團提供
台南市議會國民黨團怒嗆賴清德為了選總統大做公關，送快篩劑給宏國。圖／國民黨團提供

台南市議會國民黨團怒嗆賴清德，民進黨執政說好的超前部署，結果沒有快篩劑、治療藥物、兒童疫苗，每天還看到全民為了搶快篩劑，在烈日和大雨中大排長龍，賴清德居然為了選總統大做公關，送1千5百萬元的快篩劑給宏國，「為了選總統大做公關」；民進市議員呂維胤反擊表示，副總統代表台灣捐贈宏都拉斯是一月份的事，當時台灣疫情還沒有大爆發，國民黨議員指鹿為馬，罵人還不做功課，不關心國家大事，令人唾棄！

書記長李中岑指出，台灣每天的確診人數居然超越美國，真的是應證了陳時中高喊的「世界怎跟得上台灣」，全民都在問8400億防疫紓困特別預算去哪了？為何防疫救命的口罩、疫苗、治療藥物都沒超前部署，看看現在的快篩劑之亂真讓人痛心，原來民進黨執政的超前部署，是讓賴清德選總統做公關。

王家貞也說，當全世界的疫情都緩解的時候，看到台灣疫情不斷高升，回想起民進黨這幾年所創造的各種防疫金句，會覺得備極諷刺；林燕祝嗆說，疫情大爆發，台灣人排快篩排到昏倒，排到高血壓心臟病發作，還要花100多元去買，賴清德卻能帶著25萬劑快篩劑去做公關。

賴清德子弟兵、市議員呂維胤指出今年1月份採購一批1500萬元快篩劑，是捐贈友邦宏都拉斯的防疫物資，副總統賴清德特使團應邀出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚的就職典禮時，代表台灣捐贈而出，表示賴清德副總統代表台灣以具體行動展現與宏國新政府共同抗疫的心意，其目的是為了鞏固邦交國！

呂維胤表示台灣到4月才進入本土疫情大爆發，而賴清德副總統是一月代表捐贈，當時候尚未有疫情，用此類比根本是牛頭不對馬嘴，指鹿為馬顛倒是非，罵人還不做好功課，應該道歉！

賴清德 快篩 疫情

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