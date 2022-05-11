他在鴻海、NIKE講座 這次教檢察官如何把話說清楚

國民法官新制明年元旦上路，檢察官說服素人時如何把話說清楚，成一門課。為讓制度運作流暢，法務部邀請簡報溝通協會理事長王永福替檢察官量身定做課程，王永福說，教完後律師公會也邀約被他婉絕，「不想讓檢察官、律師矛盾對決」。

綽號「福哥」的王永福有博士學位，擅長簡報與溝通，問世著作不少，頗受企業界歡迎，曾在鴻海、台灣NIKE講座；「福哥」說，以前不與公部門來往，在檢察司副司長李濠松、法制司副司長鄧巧羚力邀下破例。

王永福說，為了幫檢察官上課，他閱讀20份上萬字的判決書，粗淺了解刑事訴訟的流程，有100名檢察官參訓，由於排程集，很多人課後回饋他已經「高壓燒腦」、「影響美貌」；王說，以前對檢察官的印象刻板，但接觸後改觀，他一度從企業界跨界到醫學領域授課，「再跨一次何妨？」

王說，有些刑事案件被害人已經不能言語，他與檢察官與談的最重要目的，「就是教檢察官如何在法庭中把話說清楚」。

法務部長蔡清祥說，「福哥」與檢察官講座後，看到檢察官不為人知的一面，很驚訝課後獲得很大回響，感謝「福哥」願將專業貢獻給檢察官，未來國民法官法庭裡法官只聽訟、辯方只講對被告有利的，法庭正是「檢察官主場」，檢察官要代表正義的一方，把事實說給國民法官聽。

法務部表示，國民法官法正式施行後，檢察官的角色將有別於傳統的蒞庭，互動對象不再只限於法官、律師，更須加強讓國民法官「聽得懂、能吸收」的論述能力，才能採信及支持檢察官的論點，還原犯罪真相。

法務部從2020年7月國民法官法立法通過後，迄今辦理5期教育訓練課程及1場國際研討會，為能傾聽民意，邀請王永福替檢察官做適用的簡報課程，藉「福哥」讓檢察官了解好的簡報不只在於傳達資訊，更在於「說服」。