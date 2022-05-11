「疫情正處在最後關鍵時刻」蔡總統籲：黨公職攜手抗疫

民主進步黨中常會今天邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎以「新冠病毒防疫」為題進行專案報告。身兼民進黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，從國外疫情的發展經驗來看，世界主要國家都歷經確診人數高峰，後續會趨緩，逐漸回到疫情前的正常生活，而台灣也正處在這最後的關鍵時刻，包括國民心理調適、防疫措施調整能夠順利地執行，是此階段重點，希望大家共同來做。

蔡總統表示，這次的疫情，從2020年開始到現在，已經過兩年多了，這是一個漫長、充滿無數挑戰和壓力的防疫戰役，台灣能夠穩健的一路走來，指揮中心的防疫團隊、所有投入防疫工作的醫護，和公衛人員的無私付出，是最為關鍵。

蔡總統指出，今天看到各國的經驗，確實都是以歷經確診高峰這樣的模式，度過疫情最關鍵的時刻，不過在這個期間，確實對很多的民眾來講，也面臨到心理的衝擊。尤其是台灣兩年多來採取的清零政策，是一個嚴謹的防疫日常，今天要逐漸走向一個新的階段，面對許多措施的調整，以及生活上的種種不便，民眾在心理上難免會有不安和焦慮。

蔡總統表示，在這個時刻，包括自己在內，要請全體黨公職，把自己也當作防疫團隊的分身、助手，隨時補位，隨時幫忙，一起動起來。有什麼需要注意的，要隨時相互提醒，國民有不了解、不清楚的地方，也要請大家協助說明、引導，要減少國民不便、化解不安，才能讓防疫工作持續落實。

蔡總統指出，過去兩年多來看全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好，所以要請所有黨公職、黨員同志，務必給予防疫團隊最大的支持和鼓勵，為他們打氣，並全力協助。