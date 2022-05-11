疫情何時達高峰？李秉穎民進黨中常會上給答案

民主進步黨中常會今天邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎以「新冠病毒防疫」為題進行專案報告。李秉穎表示，這波疫情大概是從四月上旬開始，因此推估到五月中下旬會到高峰，而可望在七、八月時回復到四月上旬之前的水準。

李秉穎分析世界各國疫情狀況指出，各國解封後確診數都有上升，到確診數高峰大約需要1至1.5個月，疫情則會持續3至4個月，亞洲國家戴口罩比例較高，傳播速度較慢，所以高峰的數量會比較低，時間也會持續久一點。

李秉穎說，媒體報導韓國確診的死亡率非常低，自己在各種國際協會開會時，發現韓國接種疫苗率都比其他國家高，這是韓國的特色，這也告訴我國，死亡率跟疫苗接種率有很大關聯。尤其是在老年族群的疫苗接種率，因此也再次提醒，不要過度渲染施打疫苗的副作用，從國外的經驗來看，施打疫苗確實能夠大幅降低年老族群發生重症甚至死亡的情形。

李秉穎會後受訪也指出，疫情未到高峰，國內醫療組織量能恐已不堪負荷，因此到時縮緊防疫措施，會是要考慮的項目之一，包括隔離政策從「3＋4」回到「10＋7」等。

至於是否設停損點？李秉穎表示，這沒有一個很客觀標準，指揮中心也無這類指標。若與病毒共存，一天大概有70到80人死亡，這是國外的標準，台灣希望標準能更低，用實際的觀察數字，如韓國確診者死亡率是千分之一左右，其他各國約千分之二到五間，所以台灣的死亡率若能維持在這個水準，就是防疫成功。