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何欣純：不要把陳時中造神 人不可能完美

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨內憂心「快篩之亂」恐衝擊衛服部長陳時中參選台北市長選情，民進黨立委何欣純今天上震傳媒節目指出，選情當然會影響，但不要把陳時中造神，或是明星光環。圖／取自直播
民進黨內憂心「快篩之亂」恐衝擊衛服部長陳時中參選台北市長選情，民進黨立委何欣純今天上震傳媒節目指出，選情當然會影響，但不要把陳時中造神，或是明星光環。圖／取自直播

民進黨內憂心「快篩之亂」恐衝擊衛服部長陳時中參選台北市長選情，民進黨立委何欣純今天上震傳媒節目指出，選情當然會影響，但不要把陳時中造神，或是明星光環，人不可能完美，也會有情緒波動的地方，要用人去看待他，也要用專業去要求他，「陳時中可以是英雄，但不必當成神。」

震傳媒主持人黃光芹在節目上詢問，疫情是否會影響陳時中選情，何欣純說， 陳時中很辛苦，人沒有百分百完美，能守兩年真的很不容易，過去防疫有功，但不代表現在守不好，有些是人為無法控制部分。現在確實因大環境對執政黨不利，如何快速有效、以專業控制好疫情是考驗 。

針對快篩之亂，何欣純說，為何蔡英文總統會發脾氣，因為這應該是早已有遇見，公衛學者也告訴我們傳染力很快，為何快篩劑量能不夠，後來陳時中在蔡英文總統一聲令下後，經濟部就要動起來，趕快去追快篩劑產能，才能看到便利商店買得到，起碼不是只有在藥局排隊買，「有問題要坦誠面對，這樣才能降低民怨，這是第一優先該做的事」。

防疫對選戰確實有影響，未來七個月選戰節奏策略很重要，民進黨文化就是團結，不管大環境或民怨不好的，一一去面對解決，把民怨降低，對選舉有加分，一定要聯合作戰，「綠色執政就是品質保證」，打的是政黨品牌認同度。

黃光芹提出交通部前部長林佳龍民調首度超前陳時中2％，林佳龍是否還有參選可能，何欣純說，民進黨不管選陳時中或林佳龍，國民黨內部矛盾，還有跟民眾黨矛盾，都會影響選戰，不能排除各種可能性，尊重蔡總統徵召， 會不斷做民調。

陳時中 民進黨 何欣純

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