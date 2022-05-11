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陳翠蓮研究228遭藍封殺 林宜瑾批：台灣還在戒嚴嗎？

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委林宜瑾。圖／林宜瑾辦公室提供
民進黨立委林宜瑾。圖／林宜瑾辦公室提供

公共電視第7屆董監事審查會議前天通過12位董事、4位監事，台大歷史系教授陳翠蓮未通過審查，民進黨立委林宜瑾今指出，審查過程中陳翠蓮遭國民黨所推派審查委員指控，因研究領域是228，獨特史觀恐怕影響公視運作甚至撕裂族群，因此不宜獲提名，林宜瑾強調，她高度尊重台灣民主法治，100%接受最終審查結果，但研究228等於撕裂族群？「台灣難道還在戒嚴嗎？」

林宜瑾指出，社會上的許多衝突正是源自於此類不去理解、只貼標籤的態度。她今日也在立法院教育文化委員會向擁有媒體經驗的文化部長李永得詢問，難道意識型態真空、對歷史失憶、沒有態度、沒有立場、沒有堅持，如此才是成為媒體人的條件？

李永得表示，過去他不斷強調，公共價值的實踐應建立於多元的環境基礎上，單由個人角度指稱特定議題的不是，恐將失之偏頗。對於林宜瑾提及，沒有人可以置身意識型態與價值之外，李永得也表示同意。

李永得 台大 民進黨

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