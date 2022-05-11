疫情若有變化 朱立倫：視訊照開重要會議
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話表示，考量黨內有人確診和居家隔離情況，今天並未提名任何一位同志，向後順延。但黨的相關工作不會停止，未來即使疫情變化，也可透過視訊方式照樣召開重要會議。
中常會今邀請醫療委員會主委蔡明忠專題報告「從新冠疫情看台灣醫療體系」。朱立倫致詞時表示，未來即使疫情變化，也可透過視訊照樣召開重要會議，不因疫情影響黨務工作，也不要因在地方工作的群聚，造成疫情傷害。
朱立倫說，下月初他到美國訪問，不管到哪，一樣會視訊召開常會。該提名、該通過的照樣通過，不受任何影響。即便下周如果因疫情必須停開實體常會，還是可透過視訊討論。
朱立倫批評，這段時間民眾感受到政府沒有超前部署，而是五缺五亂情況。從2020年來疫情缺口罩、去年缺疫苗、今年缺快篩，執政黨更缺乏同理心，沒有感受到民眾痛苦，這幾天民眾感受更深刻的是，多少人確診後想知道，藥在哪裡？不管是新冠口服藥Paxlovid，中藥清冠一號都相當困難取得，這些亂象，民進黨政府有沒有看到？
朱立倫也說，國民黨基於負責任的在野黨，絕不容許勾結政治人物的不肖廠商發國難財，黨團、智庫和所有黨部，會持續對民眾五缺堅定站在民眾立場把關，爭取民眾權益。
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