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監委4度「追殺」基層檢察官 職務法庭合議庭組成出爐

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
懲戒法院9日收到彈劾案文，10日完成分案。圖／聯合報系資料照
懲戒法院9日收到彈劾案文，10日完成分案。圖／聯合報系資料照

監察院以檢察官陳隆翔辦案嚴重違反辦案程序，6日公告提案彈劾，懲戒法院9日收到彈劾案文，10日完成分案。合議庭受命法官為林惠瑜，審判長為邵燕玲，陪席法官為甯馨，台灣大學外國語文學系教授兼人口與性別中心主任葉德蘭、中央研究院分子生物研究所副研究員李英惠則擔任參審員。

前立委段宜康7年前在彰化縣長候選人魏明谷造勢場，指控國民黨對手林滄敏詐領中華民國曲棍球協會補助款，還說「若不實就吞曲棍球」，時任職彰化地檢署的陳隆翔調查後認林未涉案，全案不起訴。

監委高涌誠、蔡崇義前年以陳偵辦曲棍球案件時，疏漏偽造印章、印文、侵占及署押，也未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，致將應沒收、應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」處分命令結案等11項缺失而彈劾，移送職務法庭審理。職務法庭2020年6月30日判陳隆翔不受懲戒，監察院提再審，但去年3月、11月再審一、二審都駁回。

監院第二度提彈劾，提案監委高涌誠表示是「因應懲戒法院職務法庭所認定之狀況」，以完備程序。但彈劾消息一出，輿論撻伐是政治追殺，不僅檢察官改革團體劍青檢改譴責特定監委干預司法、試圖殺雞儆猴，造成寒蟬效應，連甫接任檢察總長的邢泰釗都說「我們要來協助陳檢察官」。

檢察官 侵占

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