跨黨派立委獻花護理人員 聲援醫護權益

跨黨派立委國際護師節前夕，跨黨派立委偕護理界代表今在立法院舉行記者會，除了感謝醫護人員齊心抗疫，並主張儘速發放防疫相關的獎勵津貼、加強防範職場暴力的防範，共同位護理人員爭取權益。

國民黨立委張育美指出，護理人員在過去一年中，加倍辛勞在醫療第一線承擔防疫重責大任。過程中承受著病毒的直接威脅，去年三級警戒時，更時常聽到護理人員為避免家人染疫，隻身住宿在外，期間所擔負的心理壓力，絕非旁人能體會。

張育美表示，她多次要求衛福部儘速發放防疫相關的獎勵津貼，即時慰勞護理人員的辛勞；另方面，也要求勞動部與衛福部共同加強職場暴力的防範，務求成為醫療人員的後盾。

時力立委陳椒華表示，無論是否有疫情，時代力量一直在關注醫護人員的工時、津貼發放等問題，希望可以給護理人員合理、安全的工作環境。

民眾黨立委蔡壁如表示，台灣護理師領照人數有30萬人，但實際執業人數只有18.4萬人，高達37％的護理師取得執照後卻不執業。箇中原因在於護理師「錢少事多」，從2004年到2020年，住院一床一天的護理費，16年間只從613點調整至752點，換算起來不到700元。

此外，蔡壁如說，台灣的護病比是1：8，比起美國、澳洲的1：6高出25％，且根據研究，將會使病患的30天死亡率提高14％。她認為護理師的待遇應檢討，護病比仍需精進。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜說，建議以先進國家護病比為目標，滾動修正三班護病比，提升全國護理人員留任與執業率。此外，醫療暴力仍層出不窮，應研議是否訂定更嚴格的規範及罰則，並加強民眾教育，杜絕醫療暴力。