不滿監察院、公視人事案 獨派批民進黨開轉型正義倒車

對於民進黨政府提名前立委李鴻鈞任監察院副院長，以及台大教授陳翠蓮在公視董事審查被否決等人事案，台灣基進今邀集獨派團體舉行記者會批評，民進黨政府在監察院人事命令上大開轉型正義倒車，公視董事審查機制則是虛偽的假中立。

台灣基進秘書長王興煥指出，監察院設有國家人權委員會，國民黨與親民黨的價值與歷史，正是台灣安全與轉型正義所要「除垢」的對象。蔡英文總統提名「國親一家」的李鴻鈞出任監察院副院長，不是「兼容並蓄」，而是「藏污納垢」。

王興煥表示，公廣集團意義是要紀錄並詮釋台灣的歷史、文化、社會，但致力台灣史與轉型正義的陳翠蓮，卻被公視的董事遴選審查會議以「研究二二八、撕裂族群」的理由否決，反映公視追求的不是公共理性，而是鄉愿，是對轉型正義的否定，是對台灣認同的妖魔化。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，國民黨遴選委員否決陳翠蓮，難道不就是因為黨國意識形態在意圖扭曲與掩蓋歷史事實嗎？黨國意識形態的擁護者，有什麼立場指責其他人「有特定意識形態」呢？

針對李鴻鈞提名案，陳南天說，蔡英文必須要向社會交代過去李鴻鈞在民主改革之路對於公平正義的堅持是什麼？如果沒有，就易淪為私相授受。「可尋找的人從民進黨乃至社會賢達都可，都不應該是李鴻鈞」。

台灣教授協會會長許文堂評論，監察院副院長之任命由總統提名，經立法院同意任命之。既然需立法院通過，總統提名誰，自有民意衡量，要對歷史負責。監委是否淪為分贓、收買、功能不彰、所用非人等問題是總統要負責的，對於李鴻鈞個人不予評價，但他對自己擔任監察院副院長的認知是要增進台日關係，這是角色錯亂。

台灣基進桃園市桃園區市議員參選人、二二八事件紀念基金會前董事藍士博表示，自己求學階段就讀台大、政大時主修台灣文學，很清楚台大歷史系陳翠蓮老師是每個台灣近代政治史研究者都一定要參考的對象。國民黨否定翠蓮老師時，同時也否定了整個台灣史學界的研究成果和學術典範，「顯示國民黨完全與台灣人文學界脫節」。