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「文化生態比夜市野狗不如」 策展人控李永得施壓除名

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
策展人吳牧青今與時代力量立委舉行記者會指控，文化部長李永得以預算支持為籌碼，要求藝術家謝春德將他從北藝中心開幕季節目「NEXEN 未來密碼」中除名。圖／王婉諭辦公室提供
策展人吳牧青今與時代力量立委舉行記者會指控，文化部長李永得以預算支持為籌碼，要求藝術家謝春德將他從北藝中心開幕季節目「NEXEN 未來密碼」中除名。圖／王婉諭辦公室提供

策展人吳牧青今與時代力量立委舉行記者會指控，文化部李永得以預算支持為籌碼，要求藝術家謝春德將他從北藝中心開幕季節目「NEXEN 未來密碼」中除名，吳牧青也批評，「台灣的文化生態比夜市的野狗還不如，很難想像這樣的事情居然發生在21世紀、解嚴三十年後的台灣」。

在吳牧青今舉行記者會之前，便與李永得因一篇評論國美館長梁永斐兼代史博館長人事案的文章，隔空交火。典藏ARTouch在今年一月刊出「永字輩客家精神省著用」等字眼，遭文化部認為有歧視客家人之意，要求公開道歉，而身為該文作者的吳牧青當時表示，涉及評論者言論的底線，不接受道歉要求。

吳牧青今於記者會現場拿出多張截圖，並播放事件相關錄音檔，揭露謝春德於3 月2日緊急找他約談，並轉述李永得以預算支持為籌碼，要求團隊拿掉他身為協作者名字的施壓行為。

對於謝春德昨受訪時表示，「遭吳牧青設局」，因吳偷錄兩人談話，以此威脅謝到文化部開會時錄音，謝發現遭設局後不再聯絡、也決心將吳從團隊名單中撤掉。對此吳牧青今也表示，他只是為了要保障自己權益因此去蒐證，他並秀出多張工作群組的截圖，澄清確實有參與長期製作，更納悶地指出，作為被構陷的被害者，居然還要耗費這麼多時間去證明他有工作的事實，非常荒謬。

吳牧青感慨表示，他是一個要滿45歲的人，在被官僚系統施壓除名的狀態，仍需要翻找兩年多來的工作證據自證，而謝春德則是一個73歲，為了圓夢完成畢生劇場大製作的攝影家，兩人卻為了一筆文化部的補助，而被迫像鬥雞一樣互鬥。

台灣文化政策研究學會理事長吳介祥則表示，藝術圈曾經是一個必須用言論和表達及創造性來監視、檢查、監督國家和政策的團體，然而現在90%的藝術圈可能都在依賴紓困，誰還敢來支持一個媒體對於文化部的監督呢？「沒有人敢發聲，我們的藝文、言論自由、媒體自由不曉得倒退了多少年？」

時代力量立委邱顯智表示，如果錄音屬實，李永得已經超過部長應有的紅線，濫用職權。他強調，文化部的補助不是小金庫，更不是政治蠻橫介入藝文活動的破門槌，在補助模式上應該要回歸多元，尊重專業，避免讓部長透過沒有節制的權力干涉藝術，甚至增加私相授受的危險性。他並呼籲，「錯了就是錯了，請部長出面認錯道歉，更要知所進退」。

時代力量立委王婉諭也呼籲，補助的審核應該要公開透明，讓全民一起來監督預算的使用，這樣可以避免濫權，也能夠讓更多不同的聲音，推動我國的文化發展。

文化部 時代力量 李永得

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