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影／逾30年黨齡藍營原民議員 表態挺陳其邁連任市長

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員賴文德公開挺陳其邁連任市長。記者徐白櫻／攝影
國民黨議員賴文德公開挺陳其邁連任市長。記者徐白櫻／攝影

國民黨籍高市原住民現任議員賴文德未登記黨內提名，今日在高雄市議會公開表態挺市長陳其邁連任。賴文德說，陳其邁做得好、照顧原鄉，願意支持陳其邁繼續當市長，若因此被國民黨處分欣然接受，理念不會更動。

國民黨高雄市議員提名登記4月15日截止，39人登記、預計提名36人，現任議員陳麗娜、許慧玉與賴文德未登記，陳、許兩人放棄連任，但賴要以無黨籍參選第14選舉區（桃源區為主）議員，賴文德18歲加入國民黨，黨齡超過30年。

賴文德今日質詢，質詢時讚許陳其邁施政，會後也被問及下屆市長支持人選問題，他說，好的市長的努力與付出，市民都有看見，認同陳其邁可以再繼續為市民努力、打拚，也相信他連任不是問題。

此外，賴文德也被問及是否脫黨參選及在原鄉成立「陳其邁後援會」傳聞。賴文德說，政治舞台不該把顏色看得太重，他確實準備用無黨籍參選，不過代表哪一黨參選不重要，只要國民黨或民進黨有好政策都會支持，他希望所會和諧，此事已向市黨部報備，「希望尊重我個人意願」。

賴文德承認他有成立後援會想法， 並強調，不會是在檯面上，市長表現好，做很多感動鄉親的事情，如山區道路搶修、補助500萬辦全國布農族運動會等，當然給他機會繼續服務。

國民黨高市黨部主委許福明表示，賴文德確實有向黨部表達要用無黨籍參選，黨部尊重他的意見，日後若有違反黨紀問題再來討論。

賴文德 陳其邁 國民黨

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