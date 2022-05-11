影／逾30年黨齡藍營原民議員 表態挺陳其邁連任市長
國民黨籍高市原住民現任議員賴文德未登記黨內提名，今日在高雄市議會公開表態挺市長陳其邁連任。賴文德說，陳其邁做得好、照顧原鄉，願意支持陳其邁繼續當市長，若因此被國民黨處分欣然接受，理念不會更動。
國民黨高雄市議員提名登記4月15日截止，39人登記、預計提名36人，現任議員陳麗娜、許慧玉與賴文德未登記，陳、許兩人放棄連任，但賴要以無黨籍參選第14選舉區（桃源區為主）議員，賴文德18歲加入國民黨，黨齡超過30年。
賴文德今日質詢，質詢時讚許陳其邁施政，會後也被問及下屆市長支持人選問題，他說，好的市長的努力與付出，市民都有看見，認同陳其邁可以再繼續為市民努力、打拚，也相信他連任不是問題。
此外，賴文德也被問及是否脫黨參選及在原鄉成立「陳其邁後援會」傳聞。賴文德說，政治舞台不該把顏色看得太重，他確實準備用無黨籍參選，不過代表哪一黨參選不重要，只要國民黨或民進黨有好政策都會支持，他希望所會和諧，此事已向市黨部報備，「希望尊重我個人意願」。
賴文德承認他有成立後援會想法， 並強調，不會是在檯面上，市長表現好，做很多感動鄉親的事情，如山區道路搶修、補助500萬辦全國布農族運動會等，當然給他機會繼續服務。
國民黨高市黨部主委許福明表示，賴文德確實有向黨部表達要用無黨籍參選，黨部尊重他的意見，日後若有違反黨紀問題再來討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言