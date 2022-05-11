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碳稅延宕20年 立委：財政部別裝睡

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如、張其祿等人今天指出，碳稅才能達到「環保減碳、產業升級、社會分配正義」三重效益，應儘速推出延宕近20年的碳稅版本。圖／取自直播
民眾黨立委蔡壁如、張其祿等人今天指出，碳稅才能達到「環保減碳、產業升級、社會分配正義」三重效益，應儘速推出延宕近20年的碳稅版本。圖／取自直播

2006年財政部提出能源稅條例草案，2026年歐盟課徵碳關稅，台灣碳費延至2024開徵，民眾黨立委蔡壁如、張其祿等人今天指出，專款專用的碳費，額度、用途、效益都有限，恐拖延台灣整體減碳時程。碳稅才能達到「環保減碳、產業升級、社會分配正義」三重效益，應儘速推出延宕近20年的碳稅版本，並納入氣候變遷因應法。

「財政部別裝睡，儘速推碳稅」，蔡壁如指出，歐美各國及亞洲鄰國都用「碳稅、碳交易」，台灣卻「獨步全球」要用「碳費」，減碳效益有限，未來還要多繳錢給其他國家。財政部藉口「避免重覆課徵」，不推出早已有版本的碳稅/能源稅條例，龜速因應全世界淨零碳排，沒有最慢只有更慢，成為一覺不醒的減碳局外人。

張其祿指出，新加坡政府「低碳未來減緩計畫」即以碳稅為核心進行社會減碳轉型，並提供企業配套機制，目標成為亞太區的碳服務和碳交易中心，相較之下台灣相關進程明顯落後。考量我國各企業碳風險正與日俱增，政府須立即進行碳稅規劃、先行部署，而非停留在評估及想像階段。

中研院經濟所兼任研究員蕭代基指出，若考量到「碳稅、碳費有重複課徵情況」，建議氣候變遷法僅明定碳稅與碳邊境稅的條文，不能授權主管機關「另定之」，否則曠日費時，也可能違害人民權利。碳稅收入，可以分給以低所得者（弱勢者）為主之全民、購買自大氣吸附移除溫室氣體的貢獻、以及補貼全國大眾運輸，對台灣產業競爭力、整體GDP成長和減碳帶來較大的正面效果。

綠色和平氣候與能源專案主任鄭楚忻指出，環保署若碳費課徵100元，台灣2050年將會損失9937億元的產值，碳排放更會增加17%；反之，若碳定價至少300元底價及每年10%調升幅度，不僅能達成減碳目標，更創造每年1%GDP成長。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，行政院版溫管法修正草案的碳費，受到「特別公課」限制，只能「專款專用」，再分配到污染者口袋，是對空汙重災區民眾的二度傷害。具基本法強度的碳稅專章納入氣候法，「汙染者足額付費、徵收碳稅公平返還環境所有人」的正式法制化，才能終結南北呼吸不平權。

減碳 氣候變遷 張其祿

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